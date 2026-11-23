Nvidia: la maîtresse chinoise de Jensen Huang en contact avec Pékin durant sa liaison, selon le New York Times

Image tirée d'une séquence vidéo de CTI, obtenue via l'AFPTV le 9 novembre 2026, montrant Alice Huang (d), une cadre chinoise liée à Megaspeed, entreprise spécialisée dans les centres de données, lors d'un dîner organisé par Jensen Huang (g, de dos), PDG de Nvidia, dans un restaurant à Taipei le 22 mai 2025, à Taïwan ( CTI / - )

La maîtresse chinoise du patron déchu de Nvidia Jensen Huang est restée en contact pendant plus d'un an durant cette liaison avec un responsable du principal service de renseignement de Pékin, rapporte le New York Times.

Alice Huang, personnage-clé du scandale qui a emporté M. Huang (avec lequel elle n'a pas de lien de parenté), était en relation avec un officier du ministère chinois de la Sécurité d'Etat du printemps 2025 jusqu'à cet automne, précise-t-il.

Le quotidien s'appuie sur des sources proches du dossier ayant eu connaissance des rapports des renseignements américains décrivant leurs rencontres.

Les services américains ont aussi recueilli des preuves attestant que Kang Wei, un associé d'Alice Huang souvent présenté comme son mari, travaillait pour les renseignements chinois, selon les mêmes sources.

La nature précise et l'étendue dans le temps des contacts de Mme Huang avec les services de Pékin, tout comme la collaboration avec eux de M. Kang, n'avait pas été révélées jusqu'ici.

Elles éclairent les raisons qui ont amené les renseignements américains à soupçonner une opération chinoise ciblant le patron de Nvidia.

Ces contacts, souligne le New York Times, ont couvert la période de la liaison entretenue par Jensen Huang mais aussi une partie de celle durant laquelle Megaspeed, l'entreprise fondée à Singapour par sa maîtresse, a importé d'importantes quantités de puces Nvidia dont une partie aurait été transférée en Chine.

Le gouvernement américain a confirmé la semaine passée enquêter sur Megaspeed, soupçonnée d'avoir aidé des sociétés chinoises à contourner les restrictions américaines sur les composants avancés pour l'intelligence artificielle (IA).

Jensen Huang a été contraint de démissionner le 12 novembre dans le cadre d'un scandale mêlant adultère, possible espionnage et contrebande de puces Nvidia dernier cri vers la Chine.

Les révélations fin octobre du New York Times sur sa liaison avec Alice Huang et les soupçons des renseignements américains à l'égard de celle-ci ont été l'élément déclencheur de la vertigineuse chute du patron fondateur de Nvidia.

Donald Trump a renouvelé tard dimanche soir son appel à "réintégrer Jensen Huang" à la tête du groupe. "Ce serait le mieux pour l'entreprise, et aussi pour les Etats-Unis", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le président américain avait déjà appelé vendredi Nvidia à donner une "deuxième chance" à M. Huang, un des promoteurs d'une approche dérégulée de l'IA qui est considéré comme un conseiller informel du locataire de la Maison Blanche sur le sujet.

Le conseil d'administration du géant américain de la tech, champion des semi-conducteurs destinés à l'IA, a fermé la porte à un retour de son patron déchu, lors de la présentation des résultats du groupe mercredi dernier.