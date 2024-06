Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: la division du nominal prendra effet ce soir information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia s'inscrit en baisse vendredi à la Bourse de New York alors que le fabricant de processeurs procédera ce soir à la division par dix de la valeur nominale de ses actions.



Vers 10h30, l'action du spécialiste des puces dédiées à l'IA recule de 1,4%, donnant une capitalisation boursière de 2.935 milliards de dollars.



Le fractionnement de l'action, qui avait été officialisé le 22 mai dernier à l'occasion de la publication des résultats trimestriels, vise à rendre l'action plus accessible aux investisseurs, mais aussi aux employés.



Après une multiplication par 270 de son cours de Bourse en trois ans, le titre se négocie aujourd'hui autour de 1200 dollars.



A titre d'illustration, sur la base du cours actuel, l'action Nvidia coterait donc 119 dollars lundi prochain à la réouverture de Wall Street.





Valeurs associées NVIDIA 1 206.22 USD NASDAQ -0.31%