Nvidia: la division du nominal est désormais effectif

(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia est inchangé ou presque lundi à la Bourse de New York alors que le groupe a officiellement procédé ce week-end à la division par dix de la valeur nominale de ses actions.



A 10h50 (heure de Wall Street), l'action grignote 0,1% à un peu plus de 120 dollars, contre 1200 dollars vendredi, même si en dépit de ce fractionnement sa capitalisation boursière reste similaire à 2.974 milliards de dollars.



Dans une note de stratégie diffusée dans la matinée, les analystes de Goldman Sachs indiquent que bon nombre de leurs clients investisseurs les ont interrogés concernant les effets boursiers d'une division du nombre d'actions.



'Les cours de Bourse ont habituellement tendance à monter après l'annonce d'une division du nominal', répondent dans l'étude David Kostin et ses équipes.



Sur un échantillon de 46 sociétés cotées sur l'indice Russell 1000 ayant procédé à de tels ajustements depuis 2019, leur surperformance a atteint en moyenne quatre points de base par rapport au S&P 500 durant la semaine ayant suivi leur annonce, font-ils valoir.



'L'une des explications à apporter vis-à-vis de ces mouvements haussiers est l'amélioration de la liquidité qui s'ensuit', indiquent les analystes de Goldman Sachs.



'Les investisseurs ont tendance à payer une prime de valorisation pour les valeurs les plus liquides', rappellent-ils.





