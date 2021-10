Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : l'UE ouvre une enquête sur l'acquisition d'Arm information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour évaluer le projet d'acquisition d'Arm par Nvidia en vertu du règlement communautaire sur les concentrations. La Commission craint que l'entité issue de la concentration n'ait la capacité et l'incitation à restreindre l'accès des rivaux de Nvidia à la technologie d'Arm et que l'opération proposée n'entraîne une hausse des prix, une réduction du choix et une diminution de l'innovation dans le secteur des semi-conducteurs. À l'issue de son enquête préliminaire, la Commission considère qu'Arm dispose d'un pouvoir de marché important sur le marché de la concession de licences de propriété intellectuelle d'unités centrales de traitement ('CPU') destinées à être utilisées dans des produits processeurs. La Commission va maintenant mener une enquête approfondie sur les effets de l'opération afin de déterminer si ses préoccupations initiales en matière de concurrence concernant ces marchés sont confirmées. La Commission dispose maintenant de 90 jours ouvrables, soit jusqu'au 15 mars 2022, pour prendre une décision.

Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +1.09%