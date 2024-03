Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: 'keynote' attendue avec une nouvelle plateforme d'IA information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Après avoir piétiné la semaine passée, le titre Nvidia repart à la hausse lundi dans les premiers échanges à la Bourse de New York en attendant la 'keynote' que doit prononcer dans la journée Jensen Huang, l'emblématique patron du fabricant de puces américain.



Quand le fondateur et directeur général du fabricant de puces montera sur la scène du SAP Center à San José (Californie), les investisseurs seront à l'affût d'éléments leur permettant de confirmer que le meilleur de l'âge d'or de l'IA reste encore à venir.



La conférence de développeurs organisée par Nvidia pourrait être l'occasion pour le groupe de présenter une nouvelle 'super-puce' conçue pour les applications d'IA générative à grande échelle et pour le calcul accéléré.



D'après les analystes de HSBC, cette plateforme dite 'GB200 AI' devrait à la fois intégrer le processeur central Grace Hopper CPU et un processeur graphique B200 AI, une première dans l'architecture du groupe californien.



Selon la banque britannique, cette configuration pourrait permettre au fabricant de puces de quasiment doubler ces prix de vente par rapport à l'ancienne génération, ce qui la conduit à maintenir sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 880 à 1050 dollars.



En dépit d'un cours de Bourse qui s'est déjà envolé de 84% cette année et de 522% depuis début 2022, les analystes de Goldman Sachs font remarquer que le PER de Nvidia est resté globalement inchangé au cours des 12 mois écoulés malgré l'engouement qui entoure l'IA, un phénomène que la firme new-yorkaise attribue à l'explosion de ses résultats financiers dans l'intervalle.





Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +0.87%