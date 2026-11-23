Nvidia : Jensen Huang réintégré à la tête du groupe avec l'accord unanime du conseil

Nvidia a annoncé lundi le retour immédiat de son cofondateur Jensen Huang aux fonctions de directeur général, de président et d'administrateur, moins de deux semaines après sa démission sur fond de controverses personnelles et de soupçons d'ingérence étrangère.

Le conseil d'administration a voté à l'unanimité en faveur de sa réintégration, à l'issue de plusieurs échanges avec l'ancien dirigeant. Il estime que Jensen Huang a fait preuve de suffisamment de transparence et conserve les qualités nécessaires pour diriger le géant américain des semi-conducteurs.

Selon le communiqué du groupe, le conseil a également consulté de hauts responsables du gouvernement américain et considère, sur la base de ces échanges, que le retour de Jensen Huang ne présente pas de risque pour la sécurité nationale.

Harvey Jones conservera la présidence du conseil d'administration. Colette Kress, qui assurait la direction générale par intérim depuis le départ de Jensen Huang le 12 novembre, reprend ses fonctions de directrice financière.

L'enquête indépendante se poursuit néanmoins. Nvidia précise que les investigations concernant une possible opération de renseignement étrangère visant son cofondateur iront jusqu'à leur terme. Jensen Huang s'est engagé à y coopérer.

Le groupe a également constitué un comité indépendant chargé de superviser les risques liés à la sécurité nationale et au contrôle des exportations. Il prévoit de recruter un responsable de la conformité, dans un contexte de surveillance renforcée de ses activités et de ses relations internationales.

Cette décision marque un revirement du conseil d'administration, qui avait publiquement exclu, la semaine dernière, le retour de Jensen Huang à la direction du groupe.