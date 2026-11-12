Nvidia-Jensen Huang quitte ses fonctions de DG, Colette Kress assurera l’intérim

Le logo de Nvidia est visible dans les locaux de l'entreprise à Taipei

12 novembre (Reuters) - Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, quitte ses fonctions, privant l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) de l'un de ses plus fervents ‌défenseurs et plongeant dans l'incertitude le géant des semi-conducteurs.

Vers 16h03 GMT, l'action Nvidia chutait de près de 4,7% à Wall Street, pesant sur l’ensemble du marché, après avoir plongé de 13% à l'ouverture.

La directrice financière, Colette Kress, assurera les fonctions de directrice ​générale par intérim, tandis que Nvidia recherche un successeur permanent, en examinant des candidatures internes et externes, a annoncé jeudi le groupe.

Colette Kress a occupé la poste de directrice financière du groupe pendant plus de treize ans, travaillant étroitement avec Jensen Huang et intervenant régulièrement à ses côtés lors des conférences téléphoniques trimestrielles consacrées aux résultats du groupe.

Avant cela, elle a occupé des fonctions financières chez Texas Instruments, Microsoft et Cisco. Forte de près de 25 ans d'expérience dans le secteur technologique, elle ​a accompagné la croissance du chiffre d'affaires de Nvidia, passé de 4,13 milliards de dollars (3,73 milliards d'euros) lors de son arrivée à 215,9 milliards pour l'exercice fiscal 2026.

Jensen Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire du groupe avec une participation d’environ 3,61%, quittera également le conseil d’administration.

Le groupe a par ailleurs nommé Harvey Jones, ancien directeur ​général de Synopsys et membre de son conseil d’administration, au poste de président du conseil. Il devient ainsi le premier ⁠président du conseil d’administration de l’histoire de Nvidia.

Harvey Jones siège au conseil depuis 1993, avant même l’introduction en Bourse du groupe. Il est également membre des comités d’audit, des nominations et de la gouvernance du groupe.

La pression ‌s’était accentuée ces derniers jours sur Jensen Huang, 63 ans, marié, après des informations faisant état d’une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage au profit de Pékin.

Le conseil d’administration de Nvidia s’est réuni mercredi pour examiner son éventuelle éviction, a dit une personne au fait du dossier, après la publication, plus tôt dans la journée, d’informations selon lesquelles Jensen ​Huang aurait également entretenu une relation extraconjugale avec une cadre dirigeante du groupe placée sous son ‌autorité.

Le départ de Jensen Huang plonge le groupe, valorisé à 4.000 milliards de dollars, dans l’incertitude et menace de perturber un écosystème de l’IA qu’il a contribué à ⁠financer en réinjectant les liquidités croissantes de Nvidia dans les fournisseurs de services cloud, les équipementiers et les principaux laboratoires spécialisés dans IA.

"Le risque n'est pas que Nvidia perde soudainement sa feuille de route technologique (...) celle-ci est largement connue pour les prochaines années. Le risque concerne l’exécution. Jensen a été le chef d'orchestre d'un système extraordinairement complexe", a déclaré Michael Feldman, gérant de portefeuille chez ClearBridge Investments.

"Dans un monde où les goulets d’étranglement sont bien réels, cette capacité de coordination constitue en soi un ⁠avantage concurrentiel."

Le sentiment des investisseurs à l’égard des valeurs ‌liées à l'IA est déjà fragile, alors que l’envolée des dépenses et de l'endettement des géants technologiques, traditionnellement très riches en liquidités, alimente les doutes sur la rentabilité à terme du boom ⁠de l'IA.

Ce départ pourrait également avoir des conséquences importantes sur la politique américaine d'exportation des semi-conducteurs, compte tenu des efforts déployés par Jensen Huang pour préserver l'accès au marché chinois et de ses relations étroites avec le président américain Donald Trump.

Donald Trump ‌a déclaré dimanche que Jensen Huang avait "fait un travail extraordinaire pour notre pays" et que le patron de Nvidia lui avait affirmé ne pas avoir su que la femme chinoise avec laquelle il avait eu une ⁠liaison était une espionne.

Le président américain a suggéré jeudi que Tim Cook, l'ancien patron d’Apple, succède à Jensen Huang à la tête de Nvidia.

"Maintenant que le DG ⁠de Nvidia, Jensen Huang, qui a fait un travail remarquable, ‌a démissionné, il n’y a qu’un seul homme pour lui succéder: Tim Cook, d’Apple. Une Légende remplace une Légende!", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

LE STATUT DE ROCK STAR DE JENSEN HUANG

La capacité des puces de Nvidia à ​effectuer simultanément un grand nombre de calculs en a fait le pétrole du boom de l'IA et un enjeu stratégique dans la course ‌entre les Etats-Unis et la Chine pour dominer cette technologie. Cette évolution a également propulsé Nvidia au rang de première capitalisation boursière mondiale.

Jensen Huang est ainsi devenu un dirigeant adulé, pris d’assaut par ses admirateurs à Taïwan et en Corée du Sud. Son influence est telle que la ​simple mention d'une entreprise par ses soins lors d'un événement peut provoquer des mouvements sur son action en Bourse.

Mais son comportement fait l'objet d'un examen de plus en plus attentif ces derniers jours, après des informations faisant état d'une relation avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, une société de services cloud basée à Singapour, que les autorités américaines considèrent comme un agent des services de renseignement chinois.

Washington a également ouvert une enquête sur Megaspeed, partenaire cloud officiel de Nvidia bénéficiant d'un ⁠accès prioritaire à ses puces, en raison de soupçons selon lesquels la société aurait aidé la Chine à se procurer des semi-conducteurs avancés destinés à l'IA et soumis aux restrictions américaines à l'exportation, selon des informations de presse. Pékin a démenti qu'Alice Huang soit une espionne.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil d'administration de Nvidia a ouvert une enquête, menée par des administrateurs indépendants avec l'assistance de conseils juridiques externes, afin de déterminer si Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère. Le conseil avait alors réaffirmé sa confiance en lui.

La controverse s'est intensifiée mercredi après la publication d'un article du New York Times affirmant que Jensen Huang aurait également entretenu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée des activités dans le secteur de la santé, qui était placée sous son autorité.

(Alexandra Alper, avec Aishwarya Venugopal, Prathik Jayaprakash, Chris Thomas, Tom Westerbrook et Ankur Banerjee; Avec la contribution de Danilo Masoni, Harshita Mary Varghese et Akash Sriram; version française Jean Terzian, ​Matthieu Huchet et Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)