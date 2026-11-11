Nvidia : Jensen Huang menacé d'éviction après de nouvelles révélations

Le conseil d'administration de Nvidia envisagerait de remplacer son cofondateur et directeur général Jensen Huang, selon le Wall Street Journal, après plusieurs révélations concernant sa vie privée. Cette information a provoqué une chute de plus de 7% du titre mercredi dans les échanges après la clôture de Wall Street. Le groupe est déjà confronté à une enquête indépendante sur une relation reconnue par son dirigeant avec une femme soupçonnée de liens avec les services de renseignement chinois. L'éventuel départ de Jensen Huang, qui n'a pas été confirmé officiellement, constituerait un bouleversement majeur pour le fabricant de semi-conducteurs, dont il incarne la stratégie et le développement dans l'intelligence artificielle.

Selon le New York Times, Jensen Huang aurait également entretenu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée des activités de santé depuis plusieurs années. Présente dans l'entreprise depuis 2008, cette dirigeante supervise notamment les solutions d'intelligence artificielle destinées à l'imagerie médicale, aux sciences de la vie et à la découverte de médicaments. Le quotidien affirme que les deux responsables auraient été filmés en mars dans un hôtel californien échangeant des gestes d'affection. Ces nouvelles allégations s'ajoutent à la liaison reconnue dimanche par Jensen Huang avec Alice Huang, soupçonnée par les services américains de travailler pour le renseignement chinois. Nvidia a mandaté le cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour déterminer si cette relation a pu compromettre des informations confidentielles ou présenter un risque pour la sécurité nationale américaine.

Ces développements accentuent les interrogations sur la gouvernance de Nvidia, alors que son action était déjà en recul de 7% sur la semaine et se dirigeait vers une sixième baisse hebdomadaire consécutive. Le groupe subit parallèlement les inquiétudes des investisseurs concernant la rentabilité des dépenses massives consacrées aux infrastructures d'intelligence artificielle. La victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat et l'adoption de mesures susceptibles de freiner la construction de centres de données ont également pesé sur le secteur. Dans ce contexte, la perspective d'une éviction de Jensen Huang ajoute une incertitude majeure pour Nvidia, dont les processeurs occupent une place centrale dans l'entraînement et l'exploitation des modèles d'intelligence artificielle.