Nvidia, Jensen Huang et la maîtresse soupçonnée d'être une espionne chinoise

Le conseil d'administration de Nvidia enquête pour savoir si son directeur général a pu être approché par les services chinois, après des révélations sur sa liaison avec une femme d'affaires liée à une entreprise soupçonnée d'espionnage. Jensen Huang a reconnu son infidélité et présenté ses excuses.

Nvidia a annoncé dimanche que son conseil d'administration cherchait à déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère, après un article affirmant qu'il entretenait une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin.

Dans un message à ses employés, Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et assumé "l'entière responsabilité" de ses actes. Nvidia a précisé que son directeur général était déterminé à continuer de diriger l'entreprise sans interruption.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que Huang a entretenu une relation avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, entreprise basée à Singapour que les autorités américaines considèrent comme étant liée aux services de renseignement chinois.

Megaspeed, qui achète des puces d'IA à Nvidia, est soupçonnée d'avoir aidé Pékin à accéder à des puces avancées dont l'expédition vers la Chine est interdite. Nvidia a annoncé l'ouverture d'une enquête menée par un comité d'administrateurs indépendants, assisté d'un conseil juridique externe.

L'entreprise affirme n'avoir aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou ses secrets aient été compromis, mais dit examiner toutes les informations disponibles sur cette affaire. Huang a reconnu avoir blessé son épouse et ses enfants, se disant "profondément désolé" et s'engageant à "regagner la confiance" de ses collègues et actionnaires. Des élus républicains avaient déjà réclamé des explications au Congrès, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.