Jensen Huang, ancien directeur général de Nvidia, a accepté de comparaître publiquement devant le Sénat américain dans le cadre d'une enquête parlementaire sur ses relations présumées avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine. L'information a été confirmée vendredi par un collaborateur du sénateur républicain Tim Scott. Cette procédure fait suite aux révélations du New York Times concernant une relation sentimentale entre l'ancien dirigeant et cette femme. Les parlementaires souhaitent déterminer si ces liens personnels ont pu présenter des risques pour la sécurité nationale, notamment concernant les technologies avancées développées par Nvidia et leurs exportations vers la Chine.

Cette audition pourrait constituer la première intervention publique de Jensen Huang devant le Congrès depuis sa démission de la direction générale de Nvidia, le 12 novembre. Aucune date définitive n'a encore été annoncée, mais Tim Scott avait initialement proposé une comparution le 3 décembre. Parallèlement, l'ancien dirigeant a accepté de participer à une audition confidentielle devant trois commissions de la Chambre des représentants, prévue le 1er décembre. Ces deux rendez-vous doivent permettre aux élus d'examiner plus précisément les circonstances de cette affaire et ses éventuelles implications pour les activités du fabricant américain de semi-conducteurs. Un porte-parole de Jensen Huang n'a pas souhaité commenter l'organisation de ces auditions.

L'enquête intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin autour des exportations de puces destinées à l'intelligence artificielle. Les processeurs avancés de Nvidia occupent une place stratégique dans le développement des infrastructures de calcul, ce qui renforce les préoccupations américaines concernant leur éventuel détournement vers des applications sensibles. Les parlementaires cherchent notamment à évaluer si les relations personnelles de l'ancien dirigeant ont pu créer des vulnérabilités dans la protection des technologies du groupe. À ce stade, les informations disponibles ne permettent toutefois pas d'établir l'existence d'un transfert de données ou de technologies. Les auditions prévues en décembre devraient contribuer à préciser la portée des accusations et leurs conséquences potentielles pour Nvidia.