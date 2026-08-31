Nvidia investit 3,5 milliards de dollars dans des obligations convertibles de MediaTek

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Après qu'une taxe européenne sur les petits colis chinois en ait freiné l'importation, la France tape fort avec l'instauration d'un malus sur chaque produit de mode ultra-éphémère type Shein, pouvant atteindre jusqu'à 19,50 euros en plus pour une veste d'ici 2030. ...
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information fournie par Zonebourse•31.08.2026•14:42•
Stellantis fait part de la nomination d'Arnaud Belloni en tant que CEO des marques FIAT, Abarth et Lancia, ainsi que directeur marketing pour l'Europe, relevant d'Emanuele Cappellano, directeur des opérations pour l'Europe élargie au sein du constructeur automobile ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•31.08.2026•14:34•
La croissance de l'économie indienne a dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre, à 7,8%, soutenue par un secteur des services robustes, selon les données officielles publiées lundi. "L'économie indienne a maintenu sa dynamique de croissance malgré ...
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Les présidents chinois Xi Jinping, iranien Massoud Pezeshkian et russe Vladimir Poutine participent lundi au Kirghizstan, en Asie centrale, à un sommet d'un bloc régional qui entend contrebalancer l'influence occidentale mais dont plusieurs États membres traversent ...
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