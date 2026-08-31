Nvidia investit 3,5 milliards de dollars dans des obligations convertibles de MediaTek

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Nvidia NVDA.O a investi 3,5 milliards de dollars dans des obligations convertibles émises par MediaTek

2454.TW , a annoncé lundi le géant des puces électroniques.