Nvidia investit 2 milliards de dollars dans la société Nebius, spécialisée dans l'IA en nuage

Nvidia NVDA.O a déclaré mercredi qu'il investira 2 milliards de dollars dans la société d'intelligence artificielle en nuage Nebius NBIS.O , s'ajoutant ainsi à la liste croissante d'investissements du principal fabricant de puces dans des entreprises d'intelligence artificielle.

Les actions de Nebius cotées aux États-Unis, dont le siège est à Amsterdam, ont bondi de près de 10 % lors des échanges de pré-ouverture.

Les sociétés ont déclaré que l'entreprise de nuage déploiera plus de 5 gigawatts de capacité de centre de données d'ici à la fin de l'année 2030. Cela représente une puissance équivalente aux besoins de plus de 4 millions de foyers américains.

"Nebius construit un nuage d'IA conçu pour l'ère agentique", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, dans un communiqué, ajoutant que le partenariat permettra à l'entreprise de nuage de se développer pour répondre à la demande mondiale croissante en matière d'intelligence.