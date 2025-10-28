 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia investit 1 milliard de dollars dans l'entreprise finlandaise Nokia dans le cadre de sa stratégie en matière d'IA
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction de l'action et de détails sur l'IA au paragraphe 2)

L'entreprise finlandaise Nokia NOKIA.HE a annoncé mardi que Nvidia NVDA.O allait prendre une participation d'un milliard de dollars dans l'équipementier télécom finlandais.

Nokia et Nvidia collaboreront sur des solutions de réseau d'intelligence artificielle et exploreront les possibilités d'incorporer les technologies optiques et de commutation des centres de données de Nokia dans la future architecture d'infrastructure d'intelligence artificielle de Nvidia, a déclaré la société finlandaise dans un communiqué.

Les actions de Nokia étaient en hausse de 14 % à 1539 GMT.

Valeurs associées

NOKIA
6,442 EUR XETRA +18,51%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
NVIDIA
193,7541 USD NASDAQ +1,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank