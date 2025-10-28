Nvidia investit 1 milliard de dollars dans l'entreprise finlandaise Nokia dans le cadre de sa stratégie en matière d'IA

L'entreprise finlandaise Nokia NOKIA.HE a annoncé mardi que Nvidia NVDA.O allait prendre une participation d'un milliard de dollars dans l'équipementier télécom finlandais.

Nokia et Nvidia collaboreront sur des solutions de réseau d'intelligence artificielle et exploreront les possibilités d'incorporer les technologies optiques et de commutation des centres de données de Nokia dans la future architecture d'infrastructure d'intelligence artificielle de Nvidia, a déclaré la société finlandaise dans un communiqué.

Les actions de Nokia étaient en hausse de 14 % à 1539 GMT.