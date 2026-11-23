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Vendredi, le cours de l'action Nvidia a chuté à 124,50 $ avant de clôturer à 125,53 $
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La baisse s'est arrêtée juste avant la moyenne mobile pondérée sur 200 semaines, alors à 124,14 $
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Le titre a bondi à 167,20 $ lundi
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Le seuil de correction de la hausse de 2025-2026 était de 120,16 $
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Une baisse vers le plus bas de 2025, à 86,62 $, est possible si le seuil de 120,16 $ est franchi
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L’objectif de correction de 38,2%, à 169,91 $, a presque été atteint lundi
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La demande persistante d'USD suggère un manque de confiance dans la reprise
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Nvidia
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Nvidia topside correction targets
Nvidia illustre parfaitement pourquoi les graphiques sont importants
information fournie par Reuters 23/11/2026 à 16:16
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