Les investisseurs ont pu desserrer la mâchoire hier soir, à l'occasion des résultats de Nvidia. Même sans son emblématique CEO (empêtré dans de sombres histoires de coeur et d'espionnage, et débarqué du navire), le groupe a renoué avec ses habitudes : présenter tous les trois mois des résultats faramineux, surpassant les attentes des analystes. Mission réussie, donc. Conséquence : le titre est attendu en nette hausse à l'ouverture des marchés US et devrait entraîner dans son sillage le Nasdaq 100 ( 0,9%) et le S&P ( 0,4%).

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : un CA trimestriel de 115,8 milliards d'euros, supérieur de 6,5% aux attentes, un résultat net de 65,3 MdsEUR (supérieur de 7,8% aux attentes) ou encore un BNA de 2,7 USD (9,7% au dessus du consensus)... Les données publiées par Nvidia ont de quoi rassurer la planète financière et pourraient, par extension, apaiser les interrogations autour de la valorisation du secteur de l'IA.

"Même sans Jensen Huang à sa tête, Nvidia continuera d'être une entreprise exceptionnelle, même si elle pourrait perdre une part de l'audace qui a fait son succès dans ses choix stratégiques", notait ce matin le docteur Hendrik Leber, gérant du fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds.

Les prochaines introductions en Bourse d'Anthropic et d'OpenAI constitueront aussi un véritable test et permettront de prendre le pouls du secteur.

Un oeil sur l'Iran, l'autre sur les statistiques

Sur le front géopolitique, l'aviation états-unienne a indiqué avoir frappé dans la nuit un site de missiles sur l'île de Qeshm (Iran). De son côté, Téhéran a fait savoir que quatre pétroliers avaient heurté des mines et pris feu dans la partie orientale du détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures. Un responsable iranien a d'ailleurs fait savoir qu'une liste des cibles avait été entièrement mise à jour, et que de nouvelles armes étaient prêtes à être dévoilées, faisant craindre un nouvel accès de violence dans le Golfe.

Etonnamment, les cours de l'or noir restent insensibles à ces annonces avec un Brent à 93,1 USD le baril ( 0,1%) et un WTI à 84,2 USD (-0,4%).

Les intervenants prendront connaissance cet après-midi de plusieurs statistiques outre-Atlantique, avec notamment les permis de construire et les mises en chantier (14h30), ainsi que les promesses de vente (16h). Dans la soirée, seront aussi publiées les minutes de la Fed, soit le compte rendu détaillé de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Comme souvent, les experts éplucheront le document pour tenter d'y déceler des informations quant à l'avenir de la politique monétaire de l'institution. Les rendements obligataires se sont légèrement détendus depuis le début de la semaine, avec des T-Bonds à 10 ans qui se traitent autour de 5,1%.

Les valeurs à suivre

Dans l'actualité des sociétés, le conseil d'administration de Nvidia (attendu en hausse de 2,4% à l'ouverture) a fermé la porte à un éventuel retour de son CEO, Jensen Huang, coupant court à la campagne de soutien plaidant en faveur du retour du dirigeant.

Selon le Wall Street Journal, GM travaillerait avec un cabinet de recrutement pour identifier des candidats extérieurs susceptibles de remplacer sa directrice générale, tout en examinant également des profils internes.

Pfizer a annoncé la signature d'un accord de licence exclusif de 2,6 MdsUSD avec la société de biotechnologie Starna Therapeutics, spécialisée dans les médicaments à base d'ARN conçus pour des thérapies in vivo.

Enfin, Qualcomm Technologies et Cirrascale Cloud Services annoncent la mise à disposition de Qualcomm Dragonfly AI200, une solution de nouvelle génération spécialement conçue pour l'inférence en intelligence artificielle (IA) à l'échelle des baies de serveurs.