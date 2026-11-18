Le conseil d'administration, dirigé par Harvey Jones, a rejeté la campagne de soutien à l'ex-CEO, démissionné après la révélation d'un comportement jugé incompatible avec le code de conduite du groupe. Nvidia a publié en parallèle des résultats rassurants, qui valaient au titre un rebond de 4,8% hors séance à Wall Street.

Nvidia a rejeté toute dissidence dans sa recherche d'un nouveau DG et a écarté la campagne "Stand With Jensen" menée par des alliés de l'ex-CEO Jensen Huang. Le président Harvey Jones a tranché : Huang est parti volontairement et ne reviendra pas, malgré sa disponibilité affichée.

Cette semaine a révélé les liens de Huang avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang. Les services de renseignement américains cherchent à savoir si elle est liée au ministère chinois de la Sécurité d'Etat, selon deux sources obtenues par Reuters.

La SEC enquête sur Nvidia, notamment pour savoir si les informations communiquées ont induit les investisseurs en erreur, rapporte de son côté le Wall Street Journal. Huang a reçu le soutien de salariés, d'investisseurs, d'Elon Musk et de Donald Trump, mais dit regretter les problèmes causés au conseil.

Jones a confirmé que Huang avait démissionné après la "révélation d'un comportement personnel incompatible avec le code de conduite" de l'entreprise. L'action a bondi de 4,8% après la clôture grâce à une prévision de chiffre d'affaires d'environ 130 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal (la société clôture son exercice au 31 janvier).

Nvidia a par ailleurs créé un comité dédié à la sécurité nationale, présidé par Suzanne Nora Johnson. Huang garde de l'influence : avec 3,5% du capital, il peut proposer deux administrateurs.

Le titre, déjà sous pression avant le scandale, avait perdu près de 10% depuis son record du 6 octobre, puis environ 2 000 milliards de dollars de capitalisation. Les inquiétudes portent aussi sur Alice Huang, ex-dirigeante de Megaspeed, qui fait l'objet d'une enquête sur un possible détournement de puces vers la Chine, ce qu'elle nie.