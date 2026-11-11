Nvidia fait l'objet d'une surveillance de plus en plus étroite en raison de ses liens avec la Chine dans le secteur des puces électroniques et de l'affaire impliquant son directeur général

Nvidia NVDA.O a perdu environ 430 milliards de dollars de capitalisation boursière en deux séances, alors que de nouvelles informations ont ravivé les interrogations concernant la relation entre le directeur général Jensen Huang et une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

La controverse s’est intensifiée mardi sur plusieurs fronts, alors que des allégations ont fait surface selon lesquelles la relation de Jensen Huang avec Alice Huang aurait facilité l’exportation de puces Nvidia vers la Chine pour un montant d’au moins 7,5 milliards de dollars, et que le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait précédemment informé le président Donald Trump de cette affaire. Le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a exigé des réponses de la part de l’administration et un renforcement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine, tandis que les administrateurs indépendants de la société ont engagé un cabinet d’avocats externe pour mener l’enquête.

Ces allégations ont transformé la conduite personnelle de Huang en un risque plus général pour Nvidia, soulevant des questions sur la gouvernance de l’entreprise et sa dépendance vis-à-vis de son directeur général , qui la dirige depuis plus de trois décennies et en a fait le fournisseur dominant de puces d’IA. Il détient environ 3,6 % de l’entreprise — mais ne dispose pas d’un contrôle majoritaire des droits de vote — et dirige une organisation à la structure hiérarchique exceptionnellement plate, dans laquelle des dizaines de cadres lui rendent directement compte.

Par ailleurs, le FBI examine actuellement si M. Huang, âgé de 63 ans, a été la cible d’une opération de renseignement étranger . M. Huang a avoué à ses employés avoir été infidèle à son épouse, sans toutefois fournir de détails sur cette relation.

M. Huang a présenté ses excuses aux hauts dirigeants lors d’une réunion à huis clos lundi avant de se concentrer sur les affaires, et il avait déjà repris ses réunions au siège de Nvidia mardi, a rapporté CNBC.

Nvidia a déclaré que son conseil d’administration n’avait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l’entreprise aient été compromis, et que M. Huang s’était engagé à coopérer à l’enquête interne. Le conseil d’administration a mandaté Joon Kim, associé du cabinet Wachtell Lipton et ancien procureur fédéral par intérim du district sud de New York, spécialisé notamment dans les enquêtes internes et la défense des cols blancs, pour diriger l’enquête.

L’action Nvidia, qui était restée pratiquement stable cette année avant que l’affaire ne soit révélée, a chuté de 9,5 % depuis lors. Le titre a sous-performé l’ .SPX du marché dans son ensemble, les investisseurs s’interrogeant sur la capacité des dépenses massives consacrées à l’IA à générer des rendements suffisants.

QUAND TRUMP A-T-IL ÉTÉ MIS AU COURANT?

Le New York Times a rapporté mardi que Rubio avait informé Trump à bord d’Air Force One, alors qu’ils se rendaient en Chine, que les services de renseignement américains indiquaient que Huang entretenait une relation avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise. Selon le Times, qui cite des sources proches du dossier, il s’agissait au moins de la deuxième fois en sept mois que Trump était mis au courant de ces informations.

Trump a déclaré lundi qu’il s’était entretenu avec Huang et lui avait demandé s’il savait que cette femme était une espionne. Trump a indiqué que Huang lui avait répondu qu’il n’en avait “absolument aucune idée” et qu’il croyait le directeur général de Nvidia.

Trump a également déclaré qu’il n’était pas au courant de ces liens présumés lorsque Huang l’avait accompagné en Chine en mai.

Un responsable de la Maison Blanche a contesté cet article et a renvoyé Reuters aux déclarations de Trump faites lundi.

Schumer a déclaré mardi que le Congrès devait obtenir un compte rendu complet de la défense de Huang par Trump et a appelé les législateurs à approuver rapidement de nouvelles restrictions sur les exportations américaines de puces vers la Chine.

“Il est censé protéger l’Amérique, pas la Chine, ni ses amis”, a déclaré Schumer, accusant Trump de ne pas s’attaquer à l’espionnage étranger dans le secteur technologique américain.

QUI EST ALICE HUANG?

Alice Huang, également connue sous le nom de Huang Le, a mis en place, avec son mari et sa sœur, un réseau d’entreprises à travers la Chine et Singapour afin d’acquérir des puces Nvidia, a rapporté The Information.

Lorsque les commandes de puces Nvidia soumises aux restrictions américaines à l’exportation ont été bloquées, Alice Huang a utilisé ses liens avec Nvidia pour s’assurer des approvisionnements, contribuant ainsi à acheminer environ 240 000 puces H100, H200 et quelques puces A100 vers la Chine, selon l’article. Certaines de ces puces ont finalement été utilisées par Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et des laboratoires chinois de plus petite envergure spécialisés dans l’IA.

Reuters n’a pas pu localiser Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

Elle a occupé des postes à responsabilité au sein d’une société d’investissement de Shanghai avant de devenir l’actionnaire majoritaire de Megaspeed International, une entreprise de cloud computing basée à Singapour, liée à Century Litong, une société chinoise qui a obtenu en 2023 le statut de partenaire cloud privilégié auprès de Nvidia, ce qui lui a donné un accès prioritaire aux puces de cette dernière.

Par ailleurs, le Financial Times a rapporté mardi que plusieurs agences gouvernementales américaines avaient fait pression pour que Megaspeed soit inscrite sur la “liste des entités”, une liste noire commerciale visant les groupes liés à la Chine qui, selon les responsables américains, posent des risques pour la sécurité nationale, mais que le ministère américain du Commerce avait retardé les démarches visant à inscrire l’entreprise sur cette liste.

Le ministère du Commerce avait demandé des informations complémentaires sur certaines entreprises faisant l’objet d’un examen, a rapporté le FT. On ignore si Megaspeed figurait parmi ces entreprises, mais ce retard a eu pour conséquence de la laisser hors de la liste, selon l’article.

Le ministère américain du Commerce et Nvidia n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Alibaba, Tencent, Megaspeed et Century Litong n’étaient pas immédiatement joignables pour commenter en dehors des heures de bureau habituelles. Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.