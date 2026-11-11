Nvidia fait l'objet d'une surveillance de plus en plus étroite concernant ses liens avec la Chine dans le domaine des puces électroniques et l'affaire impliquant son directeur général

Nvidia NVDA.O a perdu environ 430 milliards de dollars de capitalisation boursière en deux séances, alors que de nouvelles informations ont ravivé les interrogations concernant la relation entre le directeur général Jensen Huang et une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

La polémique s’est intensifiée mardi sur plusieurs fronts, alors que des allégations ont émergé selon lesquelles les relations de Jensen Huang avec Alice Huang auraient facilité des livraisons de puces Nvidia vers la Chine d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars, et que le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait précédemment informé le président Donald Trump de cette affaire.

Le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a exigé des explications de la part de l’administration et un renforcement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine, tandis que les administrateurs indépendants de la société ont fait appel à un cabinet d’avocats externe pour mener une enquête.

Le sénateur républicain américain Kevin Cramer, membre de la commission bancaire du Sénat, a appelé Huang à démissionner de son poste de directeur général.

« Le risque d’extorsion est tellement énorme, surtout pour un produit aussi sensible que les puces Nvidia, que je pense simplement qu’il doit partir », a déclaré M. Cramer à Politico mardi soir.

Ces allégations ont transformé la conduite personnelle de Huang en un risque plus général pour Nvidia, soulevant des questions sur la gouvernance de l’entreprise et sa dépendance vis-à-vis de son directeur général , qui la dirige depuis plus de trois décennies et en a fait le fournisseur dominant de puces d’IA. Il détient environ 3,6 % de l’entreprise — sans toutefois disposer d’un contrôle majoritaire des droits de vote — et dirige une organisation à la structure hiérarchique exceptionnellement plate, dans laquelle des dizaines de cadres lui rendent directement compte.

Par ailleurs, le FBI examine si M. Huang, âgé de 63 ans, a été la cible d’une opération de renseignement étranger . M. Huang a déclaré à ses employés qu’il avait été infidèle à son épouse, mais n’a fourni aucun détail sur cette relation. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces accusations d’espionnage de « sans fondement ».

M. Huang a présenté ses excuses aux hauts dirigeants lors d’une réunion à huis clos lundi avant de se concentrer sur les affaires, et il a repris ses réunions au siège de Nvidia dès mardi, a rapporté CNBC.

Nvidia a déclaré que son conseil d’administration n’avait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l’entreprise aient été compromis, et que Huang s’était engagé à coopérer à l’enquête interne. Le conseil d’administration a mandaté Joon Kim, associé du cabinet Wachtell Lipton et ancien procureur fédéral par intérim du district sud de New York, spécialisé notamment dans les enquêtes internes et la défense des cols blancs, pour diriger l’enquête.

L’action Nvidia, qui était restée pratiquement stable cette année avant que l’affaire ne soit rendue publique, a chuté de 9,5 % depuis lors. Le titre a sous-performé l’ .SPX du marché dans son ensemble, les investisseurs s’interrogeant sur la capacité des dépenses massives consacrées à l’IA à générer des rendements suffisants.

QUAND TRUMP A-T-IL ÉTÉ MIS AU COURANT?

Le New York Times a rapporté mardi que Rubio avait informé Trump à bord d’Air Force One, alors qu’il se rendait en Chine en mai, que les services de renseignement américains indiquaient que Huang entretenait une relation avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise. Selon le Times, qui cite des sources proches du dossier, il s’agissait au moins de la deuxième fois en sept mois que Trump était mis au courant de ces informations.

Trump a déclaré lundi qu’il s’était entretenu avec Huang et lui avait demandé s’il savait que cette femme était une espionne. Trump a indiqué que Huang lui avait répondu qu’il n’en avait « absolument aucune idée » et qu’il croyait le directeur général de Nvidia.

Trump a également déclaré qu’il n’était pas au courant de ces liens présumés lorsque Huang l’avait accompagné en Chine en mai.

Un responsable de la Maison Blanche a contesté cet article et a renvoyé Reuters aux déclarations de Trump faites lundi.

Schumer a déclaré mardi que le Congrès devait obtenir un compte rendu complet de la défense de Huang par Trump et a appelé les législateurs à approuver rapidement de nouvelles restrictions sur les exportations américaines de puces vers la Chine.

« Il est censé protéger l’Amérique, pas la Chine, ni ses amis », a déclaré Schumer, accusant Trump de ne pas s’attaquer à l’espionnage étranger dans le secteur technologique américain.

Le média américain Axios, citant des sources, a rapporté mardi que le secrétaire au Commerce Howard Lutnick avait reçu une note hautement confidentielle mettant en garde contre la relation entre le directeur général de Nvidia et Alice Huang.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Le ministère du Commerce et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

QUI EST ALICE HUANG?

Alice Huang, également connue sous le nom de Huang Le, a mis en place, avec son mari et sa sœur, un réseau d’entreprises à travers la Chine et Singapour afin d’acquérir des puces Nvidia, a rapporté The Information.

Lorsque les commandes de puces Nvidia soumises aux restrictions américaines à l’exportation ont été bloquées, Alice Huang a utilisé ses liens avec Nvidia pour s’assurer un approvisionnement, contribuant ainsi à faire entrer en Chine environ 240 000 puces H100, H200 et quelques puces A100, selon cet article. Certaines de ces puces ont finalement été utilisées par Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et des laboratoires chinois de plus petite taille spécialisés dans l’IA.

Reuters n’a pas pu localiser Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

Elle a occupé des postes à responsabilité au sein d’une société d’investissement de Shanghai avant de devenir l’actionnaire majoritaire de Megaspeed International, une entreprise de cloud computing basée à Singapour, liée à Century Litong, une société chinoise qui a obtenu en 2023 le statut de partenaire cloud privilégié auprès de Nvidia, ce qui lui a donné un accès prioritaire aux puces de cette dernière.

Par ailleurs, le Financial Times a rapporté mardi que plusieurs agences gouvernementales américaines avaient fait pression pour que Megaspeed soit inscrite sur la « liste des entités », une liste noire commerciale regroupant des entités liées à la Chine qui, selon les responsables américains, présentent des risques pour la sécurité nationale, mais que le ministère américain du Commerce retardait les démarches visant à inscrire l’entreprise sur cette liste.

Le ministère du Commerce avait demandé des informations complémentaires sur certaines entreprises faisant l’objet d’un examen, a rapporté le FT. On ignore si Megaspeed figurait parmi ces entreprises, mais ce retard a eu pour conséquence de la laisser hors de la liste, selon l’article.

Le ministère américain du Commerce et Nvidia n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Alibaba, Tencent, Megaspeed et Century Litong n’étaient pas immédiatement joignables pour commenter en dehors des heures d’ouverture habituelles. Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.