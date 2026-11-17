Nvidia exclurait un retour de Huang, qui veut reprendre les rênes

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O exclut de réintégrer Jensen Huang, qui s'est dit prêt mardi à reprendre la tête du géant des puces, en dépit d'une campagne menée par ses soutiens pour son retour au poste de directeur général, ont dit trois sources à Reuters.

Plus de 180.000 personnes ont signé une pétition demandant le retour de Jensen Huang, qui a démissionné jeudi dernier de ses fonctions après des révélations sur ses relations extra-conjugales, notamment avec une présumée espionne chinoise.

Elon Musk et plusieurs dirigeants de la Silicon Valley lui ont apporté leur soutien, tandis que le président américain Donald Trump a confié ne pas s'opposer à son retour aux affaires.

L'ampleur de la campagne en faveur de Jensen Huang met en lumière les liens ténus entre Nvidia et son fondateur, très influent auprès de ses employés, qui pour certains lui vouent une fidélité sans faille.

Le site hébergeant la pétition montre que 8.800 signataires se présentent comme des employés actuels de Nvidia et 94.000 comme des actionnaires.

"Nous écrivons pour exprimer notre gratitude envers Jensen Huang et avec une demande claire au conseil d'administration : ramenez Jensen pendant qu'une enquête indépendante établit les faits", indique la lettre ouverte publiée sur internet.

Parmi les signataires figurent donc Elon Musk, dirigeant de Space X SPCX.O et Tesla TSLA.O , Amjad Massad, patron de Replit, ainsi que Tim Sweeney, directeur général d'Epic Games.

Malgré cette pression, "le conseil d'administration de Nvidia n'envisage pas un retour de Jensen", souligne une source proche du dossier.

HUANG DIT VOULOIR REVENIR

Jensen Huang s'est dit prêt mardi à retrouver ses fonctions de directeur général de Nvidia si le conseil d'administration estimait que son retour servait au mieux les intérêts des actionnaires et des employés.

"Depuis mon départ, j'ai vu un nombre important d'employés, d'investisseurs, de partenaires commerciaux et de clients de Nvidia me demandant de revenir en tant que directeur général", dit-il dans un communiqué, sa première intervention publique depuis sa démission.

"J'ai causé des problèmes au conseil d'administration que je regrette profondément. Je suis complètement responsable de ces erreurs", ajoute-t-il.

La commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a annoncé mardi que Jensen Huang avait accepté d'être auditionné par plusieurs comités du Congrès américain le 1er décembre.

Le renseignement américain continue de fait d'enquêter sur les relations entre Alice Huang, la maîtresse présumée de Jensen Huang, et le ministère chinois de la Sécurité d'Etat, ainsi que sur la nature des informations qui auraient pu être transmises à Pékin, selon deux autres sources ayant connaissance du dossier.

Selon les premiers éléments, Alice Huang serait une personne qui transmettait des informations plutôt qu'une espionne à part entière, ajoutent les sources.

N vidia a par ailleurs annoncé la création d'un comité pour la sécurité nationale et le contrôle des exportations, sa première décision majeure de gouvernance depuis le départ de son directeur général.

SOUTIEN DE TAÏWAN

Un actionnaire institutionnel, sous couvert d'anonymat, se montre circonspect quant à un retour de Jensen Huang, rappelant que de grandes entreprises comme Apple ou Microsoft ont prospéré après le départ de leur dirigeant, tout visionnaire qu'il fût.

Des actionnaires de premier plan, tels que Gavin Baker, d'Atreides Management, et Brad Gerstner, PDG d'Altimeter Capital Management, ont pour leur part appelé à la prudence avant de remplacer le dirigeant américano-taïwanais.

L'incertitude quant à l'identité du prochain dirigeant a fait plonger le titre de Nvidia en Bourse.

Depuis le début de l'affaire, le groupe a perdu 800 milliards de dollars en capitalisation boursière et le ratio cours/bénéfice de son action est passé de 15,59 à 11,54, soit bien en dessous de la moyenne de 20,8 de l'indice Nasdaq Composite.

Lundi encore, le fabricant de puces reculait de 4% à la veille de la publication de ses résultats.

La campagne de soutien s'est exportée à Taïwan, où l'on affiche son admiration pour l'enfant du pays, qui jouit d'un statut semblable à celui d'une rockstar. Le message "Taïwan aime Jensen" s'affichait sur la tour Taipei 101, gratte-ciel le plus haut de la capitale taiwanaise.

Le succès de Nvidia repose en partie sur sa collaboration avec TSMC, le plus important constructeur de semiconducteurs originaire de Taïwan.

Pour beaucoup de Taïwanais, le départ de Jensen Huang symbolise la chute d'un défenseur charismatique qui a aidé à placer l'île sur la carte de l'intelligence artificielle, son influence s'étendant bien au-delà de l'industrie technologique.

(Reportage de Ross Kerber, Alexandra Alper, Karen Freifeld et Jeffrey Dastin, avec Jaspreet Singh, Wen-Yee Lee, Fabian Hamacher et Erin Banco; version française Zhifan Liu)