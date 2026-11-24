Nvidia et son conseil d'administration restent confrontés à des risques juridiques après le retour de Jensen Huang

Le logo Nvidia. (crédit photo : Adobe Stock )

par Tom Hals

Le conseil d'administration de Nvidia a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général à la demande du président américain Donald Trump , moins de deux semaines après la démission du cofondateur de ce géant des puces d'IA à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d'être une espionne au service de la Chine.

Les liens présumés entre Huang et une espionne présumée ont conduit à sa démission de son poste de directeur général et ont déclenché des enquêtes menées par l'autorité américaine de régulation des marchés financiers et le FBI , des auditions au Congrès , un examen par les administrateurs indépendants de la société et un projet de recours collectif des investisseurs .

Vous trouverez ci-dessous une analyse de la manière dont cette réintégration, qui a déclenché une forte hausse du cours de l'action Nvidia NVDA.O , pourrait avoir un impact sur la responsabilité juridique de la société et de ses administrateurs.

QUELLES SONT LES ACCUSATIONS ?

M. Huang aurait entretenu des relations intimes avec Alice Huang, une femme d'affaires chinoise sans lien de parenté avec lui, qui est accusée d'entretenir des liens avec Pékin. M. Huang est également accusé d'avoir eu des relations intimes avec au moins deux employées de Nvidia. Il a démissionné le 12 novembre.

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M. Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et s'est excusé, mais n'a pas abordé publiquement en détail chacune des relations présumées. La Chine a nié les allégations d'espionnage. Les tentatives de Reuters pour joindre Alice Huang sont restées vaines.

Nvidia a déclaré dans un communiqué que, sur la base des informations fournies par le gouvernement américain, le conseil d'administration était convaincu que « la réintégration de M. Huang ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale », une affirmation soutenue par Donald Trump lors d'une interview accordée à CNBC. Donald Trump a déclaré que M. Huang n'avait rien fait de mal et que son intervention avait conduit au retour de ce dernier.

Nvidia se trouve au cœur de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Depuis 2022, Washington a imposé des restrictions sur les exportations de puces d'IA de pointe vers la Chine, y compris celles fabriquées par Nvidia.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POURRAIT-IL ÊTRE MIS EN DIFFICULTÉ MALGRÉ LES ASSURANCES DE TRUMP?

Un investisseur a déposé le 11 novembre une action dite « dérivée » devant un tribunal fédéral, visant à tenir le conseil d'administration pour responsable de ne pas avoir déployé d'efforts de bonne foi pour superviser l'activité de l'entreprise et M. Huang. La plainte indique que le conseil d'administration a permis à Nvidia de donner des assurances répétées concernant la relation de M. Huang avec Alice Huang et son ancienne entreprise, Megaspeed, jusqu'à ce que les allégations soient rendues publiques.

Nvidia a constitué un comité d'administrateurs indépendants qui a engagé le cabinet d'avocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour l'assister dans le cadre d'une enquête interne. Ce comité poursuit actuellement son enquête, a indiqué Nvidia lundi.

La déclaration de Donald Trump selon laquelle M. Huang ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale pourrait renforcer les moyens de défense juridiques des administrateurs, selon des experts juridiques. Les administrateurs pourraient faire valoir que les assurances données par Donald Trump signifient que la société ne fera pas l'objet de poursuites pour violation des contrôles à l'exportation, ce qui éliminerait la menace que la réembauche de M. Huang puisse nuire à la société.

Toutefois, Lee Squitieri, l'un des avocats représentant l'actionnaire dans le cadre de l'action dérivée, a déclaré à Reuters dans un e-mail que la réembauche de M. Huang ne modifiait pas grand-chose au scénario de responsabilité et que les problèmes allaient au-delà d'éventuelles violations des contrôles à l'exportation. M. Squitieri a affirmé que M. Huang avait dominé le conseil d'administration et porté préjudice à Nvidia en le laissant sans plan de succession, avec un contrôle de conformité insuffisant et une gouvernance d'entreprise défaillante.

Les règlements des actions dérivées sont généralement pris en charge par l'assurance, et Nvidia dispose d'une couverture pour ses dirigeants et administrateurs pouvant atteindre 950 millions de dollars.

QU'EN EST-IL D'UNE ÉVENTUELLE ENQUÊTE PÉNALE FÉDÉRALE?

Donald Trump a déclaré que le FBI enquêtait sur la liaison entre Huang et Alice Huang, mais il est resté vague quant à l'objet précis de l'enquête.

Le procureur général Todd Blanche a déclaré le 12 novembre que le FBI enquêtait sur Alice Huang. Le ministère de la Justice a indiqué ne disposer d'aucune preuve d'actes répréhensibles de la part de Nvidia ou de son cofondateur.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement l'état d'avancement des enquêtes pénales fédérales, et le ministère de la Justice a refusé de commenter.

Selon des experts juridiques, les propos tenus lundi par Trump rendent peu probable la poursuite d'une enquête par le ministère de la Justice sous son mandat, compte tenu notamment de l'influence considérable que le président exerce sur ce ministère.

Toutefois, le délai de prescription pour les infractions au contrôle des exportations s'étend au-delà de janvier 2029, date à laquelle Trump quittera ses fonctions, et un nouveau ministre de la Justice pourrait rouvrir une enquête. Trump pourrait également accorder à titre préventif une grâce à Huang afin d'éviter toute poursuite future pour violation de la loi fédérale.

LES ÉTATS PEUVENT-ILS ENCORE POURSUIVRE HUANG ET SON ENTREPRISE?

Les procureurs généraux du Missouri et de Californie ont déclaré lundi que leurs enquêtes se poursuivraient.

Le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta, un démocrate, a indiqué le 19 novembre avoir signifié une assignation à comparaître à Nvidia afin de déterminer si la Chine avait obtenu des puces de pointe ou des informations confidentielles, et si Nvidia avait induit le public en erreur. M. Bonta n'a pas précisé si l'enquête était de nature pénale ou civile, et le fait qu'une enquête soit menée ne signifie pas nécessairement qu'une action en justice sera engagée.

Le bureau de la procureure générale du Missouri, Catherine Hanaway, une républicaine, a déclaré qu'il poursuivrait son enquête visant à déterminer si les agissements de M. Huang avaient porté préjudice aux fonds de retraite de l'État. Son bureau avait précédemment indiqué qu'il abordait l'enquête sous l'angle de la protection des consommateurs, en se concentrant sur d'éventuelles fausses déclarations.

QU'EN EST-IL DE L'ENQUÊTE DE LA SEC?

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) mène une enquête sur Nvidia concernant d'éventuels problèmes comptables, a rapporté Reuters vendredi. Lundi, Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement si l'intervention de Trump avait modifié le statut de cette enquête fédérale.

La SEC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Toutefois, selon des experts juridiques, l'indépendance de la SEC, qui est structurée comme une commission bipartisane et présidée par Paul Atkins, nommé par Trump, s'est érodée sous le second mandat de ce dernier.

En mars, Reuters avait rapporté que le responsable de l'application de la réglementation de la SEC avait démissionné après seulement six mois en poste, suite à des désaccords avec les dirigeants de l'agence concernant l'orientation de son programme de contrôle, notamment la gestion des affaires liées à Trump et à sa famille.

LES INVESTISSEURS DISPOSENT-ILS DE VOIES DE RECOURS JURIDIQUES?

Une action collective a été intentée le 9 novembre devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, alléguant que la société et Jensen Huang avaient escroqué les actionnaires en dissimulant la relation présumée entre Alice Huang et Megaspeed, que Jensen Huang avait qualifiée, dans une interview accordée à Bloomberg le 30 octobre, de « normale et pas inhabituelle ».

La plainte ne précisait pas le montant des dommages-intérêts, mais le titre a perdu environ 20 % entre son plus haut et la fin de la période visée par le recours collectif, soit une baisse de la capitalisation boursière d'environ 1.000 milliards de dollars.

La remontée du cours de l'action déclenchée par la réintégration de M. Huang pourrait compromettre la valeur de l'action en justice si le titre continue de progresser. La législation américaine sur les valeurs mobilières plafonne les dommages-intérêts accordés aux actionnaires si le cours de l'action rebondit dans les 90 jours suivant une baisse initiale.

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