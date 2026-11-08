Nvidia enquête pour savoir si son directeur général, Huang, a été la cible d'une opération de renseignement étrangère, alors qu'il reconnaît une liaison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huang reconnaît avoir été infidèle à sa femme et se dit « profondément désolé »

* Huang s'est engagé à diriger l'entreprise « sans interruption », précise le fabricant de puces

* Nvidia affirme qu'il n'y a aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l'entreprise aient été compromis

(Ajout d'éléments de contexte, d'une citation d'analyste et du refus de Rubio de commenter aux paragraphes 3, 9, 12-13 et 18)

par Sumedha Mukherjee et Chris Thomas

Nvidia NVDA.O a déclaré dimanche qu'elle enquêtait pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère, après qu'un article de presse a affirmé qu'il entretenait une relation étroite avec une femme d'affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

Dans un message adressé à ses employés , M. Huanga reconnu avoir été infidèle à son épouse et a assumé « l’entière responsabilité » de ses actes, tandis que Nvidia a déclaré que son directeur général était déterminé à continuer de diriger l’entreprise sans interruption.

Ces développements risquent de peser sur le cours de l’action du fabricant de puces, qui a déjà connu de fortes baisses récemment en raison des inquiétudes concernant la viabilité de l’IA, et pourraient également soulever des questions quant à l’avenir de M. Huang à la tête de l’entreprise qu’il a cofondée.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne cadre de la société Megaspeed, basée à Singapour, sur laquelle les autorités américaines avaient mené une enquête et conclu qu’elle était un agent des services de renseignement chinois.

Les autorités américaines ont examiné de près Megaspeed, qui achète des puces d’IA à Nvidia, car elles soupçonnent cette société d’avoir aidé Pékin à se procurer des puces d’IA de pointe dont l’exportation vers la Chine est interdite.

« Le conseil d’administration de NVIDIA lance une enquête indépendante à la lumière des récentes informations selon lesquelles le fondateur et directeur général Jensen Huang aurait été la cible d’une opération de renseignement étranger. Un comité composé d’administrateurs indépendants, assisté par un conseiller juridique externe indépendant, supervisera l’enquête », a déclaré Nvidia.

La société a déclaré dimanche que, bien que son conseil d’administration n’ait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinera toutes les informations disponibles.

M. Huang soutient pleinement cette enquête et s’est engagé à y coopérer, a-t-elle ajouté.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a refusé de commenter le cas de M. Huang lorsqu’ il a été interrogé par des journalistes dimanche soir.

UNE PRESSION CROISSANTE SUR NVIDIA

Cette enquête accentue la pression sur Nvidia à un moment où les investisseurs se retirent déjà en raison des incertitudes quant à la pérennité du marché de l’IA, dont la société est l’un des leaders. Les actions du fabricant de puces, dont la capitalisation boursière s’élève à 4 500 milliards de dollars, ont perdu tous leurs gains enregistrés cette année, dans un contexte de chute généralisée du marché technologique déclenchée par les inquiétudes concernant la pérennité de l’IA.

« Il existe clairement un risque que Jensen soit démis de ses fonctions de directeur général en fonction des conclusions de l’enquête du conseil d’administration, ce qui augmentera le risque pesant sur le titre, car il joue un rôle crucial dans l’histoire et la stratégie mondiales de Nvidia », a déclaré Dan Ives, associé et directeur général senior chez Yorkville Ives & Co.

« C’est un coup dur pour Jensen; cela va au minimum déclencher de multiples enquêtes du Congrès et peser sur le titre », a ajouté M. Ives, précisant que cette nouvelle allait également renforcer la surveillance concernant la vente de puces à la Chine.

Huang a admis avoir été infidèle à son épouse, déclarant: « Mes actes ont fait du mal à ma femme et à nos enfants. Rien ne peut excuser ce que j’ai fait. J’en suis profondément désolé. »

S’adressant à ses collègues, au conseil d’administration, à ses associés et aux actionnaires, M. Huang a déclaré: « Ma responsabilité est de vous servir et d’être digne de votre confiance. Je n’ai pas été à la hauteur de cette responsabilité. Je suis pleinement engagé envers NVIDIA et je m’efforcerai de regagner votre confiance. »

Des législateurs républicains de premier plan à la Chambre des représentants des États-Unis ont déjà demandé à Huang de s’expliquer devant le Congrès ce mois-ci au sujet de l’article du New York Times.

Cet article soulève « d’importantes préoccupations en matière de sécurité nationale concernant l’accès de la Chine () à des technologies et informations sensibles des États-Unis », ont déclaré les législateurs dans une lettre datée du 4 novembre. « Il est essentiel que le Congrès détermine dans quelle mesure la sécurité nationale américaine a été mise en danger », ont-ils ajouté.

Les contrôles à l’exportation américains mis en place depuis 2022 visent à restreindre l’accès de la Chine aux puces Nvidia de pointe et aux équipements nécessaires à leur fabrication.

M. Huang, qui a cofondé Nvidia en 1993, a déclaré qu’il était « déterminé à protéger NVIDIA et à soutenir la sécurité nationale des États-Unis ».

Nvidia avait précédemment indiqué que M. Huang s’entretenait avec « des milliers de dirigeants de clients chaque année » et que les clients du cloud en Asie recevaient des informations commerciales courantes, et non des secrets commerciaux sensibles de Nvidia ni quoi que ce soit lié à la sécurité nationale américaine.