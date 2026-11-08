Nvidia enquête pour savoir si son directeur général, Huang, a été la cible d'une opération de renseignement étranger, alors que celui-ci a reconnu avoir eu une liaison

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* Huang reconnaît avoir été infidèle à sa femme et se dit "profondément désolé"

* Huang s'est engagé à diriger l'entreprise "sans interruption", précise le fabricant de puces

* Nvidia affirme qu'il n'y a aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l'entreprise aient été compromis

(Ajout de détails et de contexte sur le secteur et les actions)

par Sumedha Mukherjee et Chris Thomas

Nvidia NVDA.O a déclaré dimanche qu’elle enquêtait pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère, après qu’un article de presse a affirmé qu’il entretenait une relation étroite avec une femme d’affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

Jensen Huang a admis dans un message adressé à ses employés qu’il avait été infidèle à son épouse et qu’il assumait "l’entière responsabilité" de ses actes, tandis que Nvidia a déclaré que son directeur général était déterminé à continuer de diriger l’entreprise sans interruption.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que Jensen Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne dirigeante de la société Megaspeed, basée à Singapour, sur laquelle les autorités américaines menaient une enquête.

Les autorités américaines ont examiné de près Megaspeed, qui achète des puces d’IA à Nvidia, car elles soupçonnent cette société d’avoir aidé Pékin à se procurer des puces d’IA de pointe dont l’exportation vers la Chine est interdite.

"Le conseil d’administration de NVIDIA lance une enquête indépendante à la suite d’informations récentes selon lesquelles le fondateur et directeur général Jensen Huang aurait fait l’objet d’une opération de renseignement étranger. Un comité composé d’administrateurs indépendants, assisté d’un conseiller juridique externe indépendant, supervisera cette enquête", a déclaré Nvidia.

La société a déclaré dimanche que, bien que son conseil d’administration n’ait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinera toutes les informations disponibles.

Jensen Huang soutient pleinement cette enquête et s’est engagé à y coopérer, a-t-elle ajouté.

Cette enquête accentue la pression sur NVIDIA à un moment où les investisseurs se retirent déjà en raison des incertitudes concernant la pérennité du marché de l’IA, dont la société est l’un des leaders. Les actions du fabricant de puces, dont la capitalisation boursière s’élève à 4 500 milliards de dollars, ont perdu tous leurs gains enregistrés cette année, dans un contexte de chute généralisée du marché technologique déclenchée par les inquiétudes quant à la pérennité de l’IA.

Huang a admis avoir été infidèle à son épouse, déclarant: "Mes actes l’ont blessée, ainsi que nos enfants. Rien ne peut excuser ce que j’ai fait. J’en suis profondément désolé."

S’adressant à ses collègues, au conseil d’administration, à ses partenaires et à ses actionnaires, Huang a déclaré: "Ma responsabilité est de vous servir et d’être digne de votre confiance. Je n’ai pas été à la hauteur de cette responsabilité. Je suis pleinement engagé envers NVIDIA et je m’efforcerai de regagner votre confiance."

Des législateurs républicains de premier plan à la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé à Huang de faire le point devant le Congrès ce mois-ci au sujet de ce rapport.

Ce rapport soulève "d’importantes préoccupations en matière de sécurité nationale concernant l’accès de la Chine à des technologies et informations sensibles des États-Unis", ont déclaré les législateurs dans une lettre datée du 4 novembre. "Il est essentiel que le Congrès détermine dans quelle mesure la sécurité nationale américaine a été mise en danger", ont-ils ajouté.

Jensen Huang, qui a fondé Nvidia en 1993, a déclaré qu’il était "déterminé à protéger NVIDIA et à soutenir la sécurité nationale des États-Unis".

Nvidia avait précédemment indiqué que Jensen Huang s’entretenait avec "des milliers de dirigeants de clients chaque année" et que les clients du cloud en Asie recevaient des informations commerciales courantes, et non des secrets commerciaux sensibles de Nvidia ni quoi que ce soit lié à la sécurité nationale américaine.