Nvidia enquête pour savoir si son directeur général, Huang, a été la cible d'espionnage étranger, alors qu'il a reconnu avoir eu une liaison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huang reconnaît avoir été infidèle à sa femme et se dit « profondément désolé »

* Huang s'est engagé à diriger l'entreprise « sans interruption », précise le fabricant de puces

* Nvidia affirme qu'il n'y a aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l'entreprise aient été compromis

* Selon les analystes, cette enquête menace la position de Huang chez Nvidia

(Ajout d'une ligne sur la démarche envers la Chine au paragraphe 13)

par Sumedha Mukherjee et Chris Thomas

Nvidia NVDA.O a déclaré dimanche que son conseil d'administration enquêtait pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d'une opération de renseignement étranger, après qu'un article de presse eut affirmé qu'il entretenait une relation étroite avec une femme d'affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

Dans un message adressé à ses employés, Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et a assumé «l’entière responsabilité» de ses actes, tandis que Nvidia a déclaré que son directeur général était déterminé à continuer de diriger l’entreprise sans interruption.

Selon les analystes, ces événements risquent de peser sur le cours de l’action du fabricant de puces, qui a déjà fortement chuté en raison des inquiétudes quant à la pérennité du boom de l’IA, et pourraient également soulever des questions quant à l’avenir de Jensen Huang à la tête de l’entreprise qu’il a cofondée.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que Huang avait entretenu une relation avec Alice Huang, une ancienne cadre de la société Megaspeed, basée à Singapour, avec laquelle il n’a aucun lien de parenté, et sur laquelle les autorités américaines ont enquêté avant de conclure qu’elle était un agent des services de renseignement chinois.

Les autorités américaines ont examiné de près Megaspeed, qui achète des puces d’IA à Nvidia, car elles soupçonnent cette société d’avoir aidé Pékin à accéder à des puces d’IA de pointe dont l’exportation vers la Chine est interdite.

« Le conseil d’administration de NVIDIA lance une enquête indépendante à la suite d’informations récentes selon lesquelles le fondateur et directeur général Jensen Huang aurait été la cible d’une opération de renseignement étranger. Un comité composé d’administrateurs indépendants, assisté par un conseiller juridique externe indépendant, supervisera cette enquête », a déclaré Nvidia.

La société a déclaré dimanche que, bien que son conseil d’administration n’ait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinerait toutes les informations disponibles.

Le conseil d’administration a confiance en le directeur général et son équipe de direction, a déclaré Nvidia, ajoutant que Jensen Huang soutenait pleinement cette enquête et s’était engagé à y coopérer.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il n’avait pas parlé à Jensen Huang au sujet de ces allégations, mais l’a qualifié de « personne formidable » . « J’espère que tout va bien. Il a accompli un travail incroyable », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il aurait dû donner suite aux renseignements lorsqu’il en avait été informé, Trump a répondu: « Non, je ne pense pas. Je pense que c’est un homme honorable. Je pense qu’il a probablement une excuse à cela. Il faut l’entendre. »

Le New York Times avait rapporté que Trump avait été informé des conclusions des services de renseignement il y a environ un an et avait choisi de ne rien faire de ces informations.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a refusé de commenter le cas de Huang lorsqu’il a été interrogé par des journalistes plus tôt dans la soirée.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Jensen Huang a déclaré dimanche qu’il était « déterminé à protéger Nvidia et à soutenir la sécurité nationale des États-Unis ».

Megaspeed n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

UNE PRESSION CROISSANTE SUR NVIDIA

Cette enquête accentue la pression sur Nvidia à un moment où les investisseurs se retirent déjà, dans un contexte d’incertitude quant à la pérennité du marché en plein essor de l’IA, qui a fait du fabricant de puces l’une des entreprises les plus valorisées au monde.

Les actions du fabricant de puces, dont la capitalisation boursière s’élève à 4 500 milliards de dollars, ont perdu tous leurs gains enregistrés cette année, dans un contexte de chute généralisée du marché technologique déclenchée par des inquiétudes concernant le rythme des dépenses en matière d’IA.

Jensen Huang, qui dirige Nvidia depuis plus de trois décennies, a joué un rôle central dans l’ascension de l’entreprise, qui est devenue un fournisseur dominant de puces d’IA.

« Il existe clairement un risque que Jensen soit démis de ses fonctions de directeur général en fonction des conclusions de l’enquête du conseil d’administration, ce qui augmentera le risque pesant sur le titre, car il joue un rôle crucial dans l’histoire et la stratégie de Nvidia à l’échelle mondiale », a déclaré Dan Ives, associé et directeur général senior chez Yorkville Ives & Co.

« C’est un coup dur pour Jensen; cela va au minimum déclencher de multiples enquêtes du Congrès et peser sur le cours de l’action », a ajouté M. Ives, précisant que cette nouvelle allait également renforcer la surveillance concernant la vente de puces à la Chine.

Huang a admis avoir été infidèle à sa femme, déclarant: « Mes actes ont fait du mal à ma femme et à nos enfants. Rien ne peut excuser ce que j’ai fait. J’en suis profondément désolé. »

S’adressant à ses collègues, au conseil d’administration, aux associés et aux actionnaires, Jensen Huang a déclaré: « Ma responsabilité est de vous servir et d’être digne de votre confiance. Je n’ai pas été à la hauteur de cette responsabilité. Je suis pleinement engagé envers NVIDIA et je m’efforcerai de regagner votre confiance. »

Fin octobre, il avait déclaré à Bloomberg News que sa relation et ses échanges avec Alice Huang étaient liés à Megaspeed et qu’ils étaient « tout à fait normaux et n’avaient rien d’inhabituel ».

Josh Gilbert, analyste en chef de la plateforme de trading eToro, a déclaré que Jensen Huang avait laissé son empreinte sur chaque étape de l’ascension de l’entreprise; par conséquent, tout doute concernant sa position aurait de l’importance pour les actionnaires.

« Même si l’enquête risque d’entamer le moral des investisseurs, elle ne changera rien à long terme, à moins qu’elle n’entraîne un remaniement à la tête de l’entreprise, auquel cas la donne serait complètement différente », a ajouté M. Gilbert.

Des législateurs républicains de premier plan à la Chambre des représentants des États-Unis avaient déjà demandé à Huang de s’expliquer devant le Congrès ce mois-ci au sujet de l’article du New York Times.

Cet article soulève « d’importantes préoccupations en matière de sécurité nationale concernant l’accès de la Chine à des technologies et informations sensibles des États-Unis », ont déclaré les législateurs dans une lettre datée du 4 novembre. « Il est essentiel que le Congrès détermine dans quelle mesure la sécurité nationale américaine a été mise en danger », ont-ils ajouté.

Les contrôles à l’exportation américains mis en place depuis 2022 visent à restreindre l’accès de la Chine aux puces Nvidia de pointe et aux équipements nécessaires à leur fabrication.