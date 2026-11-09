Nvidia-Enquête pour déterminer si le DG a été la cible d'un service étranger du renseignement

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Nvidia a fait savoir dimanche qu'il ‌enquêtait pour déterminer si son directeur général avait été la cible d'une opération ​d'un service étranger du renseignement, après que le New York Times a révélé que Jensen Huang aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des ​informations à Pékin.

Dans un message adressé aux employés du géant technologique, Jensen Huang a reconnu avoir été ​infidèle à son épouse et a dit ⁠assumer "l'entière responsabilité" de ses actes. Nvidia a dit pour sa part que son ‌directeur général était déterminé à continuer de diriger l'entreprise sans interruption.

Ces événements pourraient peser sur le cours de l'action du fabricant de ​semiconducteurs, qui a déjà ‌connu de fortes baisses récentes en raison des inquiétudes sur ⁠la pérennité des lourds investissements dans l'intelligence artificielle (IA), et soulever des interrogations sur l'avenir de Jensen Huang à la tête de l'entreprise qu'il a cofondée.

Le New York Times ⁠a rapporté le ‌mois dernier que Jensen Huang entretenait une relation avec Alice Huang, ⁠une ancienne cadre de la société Megaspeed, basée à Singapour, visée par une ‌enquête des autorités américaines ayant conclu qu'elle était un agent des ⁠services chinois du renseignement.

Megaspeed fait l'objet d'une surveillance de la part ⁠de Washington en ‌raison de soupçons selon lesquels des puces de pointe pour l'IA achetées auprès de ​Nvidia auraient été transmises à Pékin. Les ‌exportations vers la Chine de telles puces américaines sont interdites.

"Le conseil d’administration de Nvidia lance une enquête ​indépendante à la lumière des récentes informations selon lesquelles le fondateur et directeur général Jensen Huang aurait été la cible d'une opération de renseignement étranger", ⁠a dit le groupe dans un communiqué. "Un comité composé d’administrateurs indépendants, assisté par un conseiller juridique externe indépendant, supervisera l'enquête".

Jensen Huang soutient pleinement cette enquête et s'est engagé à y coopérer, est-il ajouté.

Interrogé dimanche soir par des journalistes, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a refusé de commenter cette affaire.

(Sumedha Mukherjee à Bangalore, Chris Thomas ​à Mexico, Nichola Groom)