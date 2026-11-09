Nvidia-Enquête pour déterminer si le DG a été la cible d'un service étranger du renseignement

Nvidia NVDA.O a fait savoir dimanche qu'il enquêtait pour déterminer si son directeur général avait été la cible d'une opération d'un service étranger du renseignement, après que le New York Times a révélé que Jensen Huang aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin.

Dans un message adressé aux employés du géant technologique, Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et a dit assumer "l'entière responsabilité" de ses actes. Nvidia a dit pour sa part que son directeur général était déterminé à continuer de diriger l'entreprise sans interruption.

Ces événements pourraient peser sur le cours de l'action du fabricant de semiconducteurs, qui a déjà connu de fortes baisses récentes en raison des inquiétudes sur la pérennité des lourds investissements dans l'intelligence artificielle (IA), et soulever des interrogations sur l'avenir de Jensen Huang à la tête de l'entreprise qu'il a cofondée.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que Jensen Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne cadre de la société Megaspeed, basée à Singapour, visée par une enquête des autorités américaines ayant conclu qu'elle était un agent des services chinois du renseignement.

Megaspeed fait l'objet d'une surveillance de la part de Washington en raison de soupçons selon lesquels des puces de pointe pour l'IA achetées auprès de Nvidia auraient été transmises à Pékin. Les exportations vers la Chine de telles puces américaines sont interdites.

"Le conseil d’administration de Nvidia lance une enquête indépendante à la lumière des récentes informations selon lesquelles le fondateur et directeur général Jensen Huang aurait été la cible d'une opération de renseignement étranger", a dit le groupe dans un communiqué. "Un comité composé d’administrateurs indépendants, assisté par un conseiller juridique externe indépendant, supervisera l'enquête".

Jensen Huang soutient pleinement cette enquête et s'est engagé à y coopérer, est-il ajouté.

Interrogé dimanche soir par des journalistes, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a refusé de commenter cette affaire.

(Sumedha Mukherjee à Bangalore, Chris Thomas à Mexico, Nichola Groom)