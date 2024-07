Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: en tête du S&P 500, UBS relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - L'action Nvidia s'inscrit parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500 lundi en début de séance alors qu'UBS a relevé son objectif de cours sur la valeur.



A 10h45, le titre s'adjuge 3,7%, donnant au fabricant de puces dédiées à l'IA une capitalisation boursière de près de 3.150 milliards de dollars.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS - qui affiche une recommandation d'achat sur l'action - indique avoir rehaussé sa cible, portée de 120 à 150 dollars.



Le bureau d'études explique que ses récentes prises de contact au sein du secteur logistique laissent penser que la demande pour l'architecture de processeur graphique Blackwell demeure 'extraordinairement forte'.



UBS note pourtant que le sentiment de marché entourant la valeur - s'il reste largement favorable - s'est quelque peu émoussé ces dernières semaines, prenant la forme d'un 'mur d'inquiétudes' qui pourrait s'avérer intéressant si la thèse positive développée par ses analystes devait se matérialiser.



Vendredi dernier, les équipes de New Street Research avaient dégradé leur recommandation sur Nvidia, jugeant que les prévisions et la valorisation caractérisant le titre justifiaient désormais davantage de prudence.





Valeurs associées NVIDIA 128,37 USD NASDAQ +2,02%