Le logo NVIDIA

17 novembre (Reuters) - Nvidia a communiqué mardi des prévisions pour le ‌trimestre actuel supérieures aux attentes de Wall Street, apportant un brin de soulagement aux investisseurs alors que ​le géant technologique traverse des secousses inédites avec la démission de son cofondateur et patron, Jensen Huang.

Le titre du fabricant de semiconducteurs progressait d'environ 4% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Il est toutefois en ​repli de près de 17% sur l'année à Wall Street.

"Notre dynamique est réelle", a déclaré la directrice financière, Colette Kress, chargée d'assurer ​l'intérim à la tête du groupe à la suite ⁠du retrait de Jensen Huang jeudi dernier. "Notre feuille de route est sur la bonne voie", a-t-elle ‌ajouté, sans mentionner l'incertitude sans précédent aux commandes de la firme dirigée par Huang pendant plus de trois décennies.

À lire aussi | Le président de Nvidia écarte l'idée de réembaucher Huang et s'engage à mener une recherche rapide

Les investisseurs s'interrogent sur l'avenir de Nvidia, parmi les ​plus grandes capitalisations boursières mondiales, qui ‌a investi sous la houlette de Jensen Huang des milliards de dollars ⁠dans des fournisseurs de services "cloud", des sous-traitants et des startups d'IA.

Pour la période octobre-décembre, Nvidia a dit mardi anticiper un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 3%, contre un ⁠consensus de 125,25 milliards ‌de dollars selon des données LSEG.

Il a indiqué qu'il ne tenait pas compte ⁠dans ses prévisions de quelconques ventes de puces pour l'IA à destination de la Chine.

La marge brute ‌ajustée est attendue au quatrième trimestre dans la fourchette 71%-72%, alors que les analystes ⁠l'anticipaient en moyenne à 71,7%.

À lire aussi | Nvidia publie mardi ses résultats après le choc du départ de Huang

Avant même les informations de presse faisant état de ⁠relations extraconjugales entretenues par ‌Jensen Huang, dont une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionner pour le compte de Pékin, les ​investisseurs s'inquiétaient des dépenses colossales dans l'IA et de ‌l'hypothèse de restrictions sur le développement d'infrastructures d'IA en raison de la victoire du Parti démocrate aux élections de mi-mandat au ​Congrès américain ("midterms") plus tôt ce mois-ci.

Désormais, ils s'interrogent également sur les décisions du futur patron de Nvidia à propos des fonds apportés à des clients - une pratique considérée par ses détracteurs comme ⁠circulaire.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Nvidia a plus que doublé sur un an pour s'établir à 115,84 milliards de dollars, battant pour un dix-septième trimestre consécutif le consensus, qui ressortait à 109,11 milliards de dollars.

La marge brute ajustée a progressé sur la période juillet-septembre à 74,9%, contre 73,5% un an plus tôt, dépassant également les attentes des analystes (74,1%) malgré des coûts de production en hausse.

(Anhata Rooprai ​à Bangalore; version française Jean Terzian)