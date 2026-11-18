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17 novembre (Reuters) - Nvidia a communiqué mardi des prévisions pour le trimestre actuel supérieures aux attentes de Wall Street, apportant un brin de soulagement aux investisseurs alors que le géant technologique traverse des secousses inédites avec la démission de son cofondateur et patron, Jensen Huang.
Le titre du fabricant de semiconducteurs progressait d'environ 4% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Il est toutefois en repli de près de 17% sur l'année à Wall Street.
"Notre dynamique est réelle", a déclaré la directrice financière, Colette Kress, chargée d'assurer l'intérim à la tête du groupe à la suite du retrait de Jensen Huang jeudi dernier. "Notre feuille de route est sur la bonne voie", a-t-elle ajouté, sans mentionner l'incertitude sans précédent aux commandes de la firme dirigée par Huang pendant plus de trois décennies.
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Les investisseurs s'interrogent sur l'avenir de Nvidia, parmi les plus grandes capitalisations boursières mondiales, qui a investi sous la houlette de Jensen Huang des milliards de dollars dans des fournisseurs de services "cloud", des sous-traitants et des startups d'IA.
Pour la période octobre-décembre, Nvidia a dit mardi anticiper un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 3%, contre un consensus de 125,25 milliards de dollars selon des données LSEG.
Il a indiqué qu'il ne tenait pas compte dans ses prévisions de quelconques ventes de puces pour l'IA à destination de la Chine.
La marge brute ajustée est attendue au quatrième trimestre dans la fourchette 71%-72%, alors que les analystes l'anticipaient en moyenne à 71,7%.
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Avant même les informations de presse faisant état de relations extraconjugales entretenues par Jensen Huang, dont une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionner pour le compte de Pékin, les investisseurs s'inquiétaient des dépenses colossales dans l'IA et de l'hypothèse de restrictions sur le développement d'infrastructures d'IA en raison de la victoire du Parti démocrate aux élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms") plus tôt ce mois-ci.
Désormais, ils s'interrogent également sur les décisions du futur patron de Nvidia à propos des fonds apportés à des clients - une pratique considérée par ses détracteurs comme circulaire.
Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Nvidia a plus que doublé sur un an pour s'établir à 115,84 milliards de dollars, battant pour un dix-septième trimestre consécutif le consensus, qui ressortait à 109,11 milliards de dollars.
La marge brute ajustée a progressé sur la période juillet-septembre à 74,9%, contre 73,5% un an plus tôt, dépassant également les attentes des analystes (74,1%) malgré des coûts de production en hausse.
(Anhata Rooprai à Bangalore; version française Jean Terzian)
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