Nvidia: en nette hausse, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Nvidia gagne près de 4% à New York, après que Wedbush a réitéré son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 120 à 138 dollars.



L'analyste affiche sa confiance, prévoyant des résultats de deuxième trimestre 'plus forts et des prévisions robustes pour le troisième'.



Au sujet des résultats du deuxième trimestre à paraître la semaine prochaine, le broker relève ses prévisions pour attendre désormais un BPA de 0,67 dollar et des revenus de 30 milliards de dollars, contre des consensus de respectivement 0,64 dollar et 28,6 milliards.



'Nous relevons nos attentes de juillet et d'octobre d'environ deux milliards de dollars chacune, du fait exclusivement d'hypothèses plus élevées pour les centres de données, qui ont plus que compensé de légers abaissements pour l'activité jeux', explique-t-il.





