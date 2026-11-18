Nvidia en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires revues à la hausse dans son premier rapport depuis le départ de Huang

** L'action de Nvidia NVDA.O , figure de proue du secteur des puces électroniques, a progressé de 3,1 % à 160,3 dollars en pré-ouverture, après que la société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street dans son premier rapport depuis le départ de Jensen Huang de son poste de directeur général

** La société prévoit un chiffre d’affaires de 130,0 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 3 %, contre une estimation des analystes de 125,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG; ces prévisions ne tiennent pas compte des ventes de puces destinées aux centres de données en Chine

** Le nouveau président de Nvidia a également déclaré que son conseil d’administration ne réengagerait pas Jensen Huang au poste de directeur général après son départ ce mois-ci, rejetant ainsi une campagne de plus en plus forte en faveur de son retour

** « Alors que la feuille de route de l’entreprise reste sur la bonne voie, la question de savoir qui dirigera l’entreprise tout au long de cette feuille de route (et au-delà) reste en suspens », a déclaré J.P. Morgan dans une note

** Le titre NVDA a chuté de 35 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, à la suite du scandale impliquant le directeur général et des craintes concernant un éventuel ralentissement dans le déploiement des centres de données dédiés à l’IA

** La directrice générale par intérim, Colette Kress, a déclaré que Nvidia prévoyait une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 75 % en glissement annuel pour l’exercice 2028

** Sur 64 courtiers, 48 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 15 « conserver » et 1 « vendre » ou moins; le cours cible médian est de 250 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, Nvidia affichait une baisse de 16,6 % depuis le début de l'année