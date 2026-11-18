** L'action de Nvidia NVDA.O , figure de proue du secteur des puces électroniques, a progressé de 3,1 % à 160,3 dollars en pré-ouverture, après que la société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street dans son premier rapport depuis le départ de Jensen Huang de son poste de directeur général
** La société prévoit un chiffre d’affaires de 130,0 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 3 %, contre une estimation des analystes de 125,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG; ces prévisions ne tiennent pas compte des ventes de puces destinées aux centres de données en Chine
** Le nouveau président de Nvidia a également déclaré que son conseil d’administration ne réengagerait pas Jensen Huang au poste de directeur général après son départ ce mois-ci, rejetant ainsi une campagne de plus en plus forte en faveur de son retour
** « Alors que la feuille de route de l’entreprise reste sur la bonne voie, la question de savoir qui dirigera l’entreprise tout au long de cette feuille de route (et au-delà) reste en suspens », a déclaré J.P. Morgan dans une note
** Le titre NVDA a chuté de 35 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, à la suite du scandale impliquant le directeur général et des craintes concernant un éventuel ralentissement dans le déploiement des centres de données dédiés à l’IA
** La directrice générale par intérim, Colette Kress, a déclaré que Nvidia prévoyait une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 75 % en glissement annuel pour l’exercice 2028
** Sur 64 courtiers, 48 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 15 « conserver » et 1 « vendre » ou moins; le cours cible médian est de 250 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, Nvidia affichait une baisse de 16,6 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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