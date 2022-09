Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia (en E, à Francfort): lourde rechute sous 135E information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - Nvidia (cotation en E, à Francfort) subit une lourde rechute sous 135E et enfonce le plancher du 1er et 7 septembre (ex-zénith d'avril 2021): le titre s'expose à une rechute vers 113$ (plancher du 19/05/2021), puis 102$ (plancher majeur du 10/03/2021).





