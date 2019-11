Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : en baisse, un analyste revoit sa recommandation Cercle Finance • 15/11/2019 à 15:45









(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia recule ce vendredi de -0,5%, alors que l'analyste New Street Research annonce revoir sa recommandation sur celui-ci, passant d'achat à neutre, estimant que 'la société est confrontée à davantage d'incertitudes quant à ses perspectives de croissance à court terme'. 'Nous restons confiants quant au bon potentiel de croissance de Nvidia, mais (...) nous observons autant de potentiel positif que négatif dans les douze prochains mois et recommandons d'attendre de meilleurs points d'entrée pour jouer la croissance à long terme', indique le broker. New Street Research fixe ainsi son objectif de cours à 210 dollars.

Valeurs associées NVIDIA NASDAQ -2.67%