Le sénateur américain Cory Booker, démocrate du New Jersey, a exigé mercredi des explications de la part de Nvidia concernant le retour de son directeur général Jensen Huang, selon une lettre consultée par Reuters, ce qui laisse entendre que la puissance de marché du fabricant de puces fera probablement l'objet d'un examen des questions de concurrence de la part des démocrates.

La demande de M. Booker s'ajoute à l'examen mené par le Congrès concernant le retour de M. Huang et les liens commerciaux de Nvidia avec la Chine. M. Booker est le principal démocrate au sein de la sous-commission de la concurrence du Sénat et devrait en prendre la tête lorsque le prochain Congrès entrera en fonction en janvier. Les entreprises technologiques devraient faire l'objet d'un examen minutieux dans le cadre d'une vague plus large d'enquêtes menées par les démocrates .

Booker a demandé des informations sur les échanges entre l’administration Trump et le conseil d’administration de Nvidia ayant précédé la démission puis la réintégration de Huang, notamment les assurances données par le président Donald Trump selon lesquelles Huang ne représentait aucune menace pour la sécurité nationale.

Nvidia doit également conserver les procès-verbaux du conseil d’administration relatifs à cette décision ainsi que les détails de son enquête indépendante sur le respect par l’entreprise des contrôles à l’exportation américains, a-t-il indiqué dans une lettre adressée mercredi à Harvey Jones, président de Nvidia.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Huang a démissionné de son poste à la tête de l’une des entreprises les plus valorisées au monde le 12 novembre, suite à des informations faisant état de relations extraconjugales, ⁠dont une avec une femme soupçonnée d’avoir espionné pour le compte de la Chine. Nvidia a réintégré Huang lundi ​après que Trump eut appelé à son retour.

Cet incident a secoué les marchés boursiers , entraînant une chute des valeurs technologiques, puis, lorsque M. Huang a été réintégré, une hausse de plus de 31% du cours de l’action Nvidia NVDA.O . Mercredi, en début de séance aux États-Unis, le titre reculait de 8%.

QUESTIONS SUR LE POUVOIR DE MARCHÉ

Booker a déclaré que l’implication de Trump dans la réintégration de Huang et la hausse boursière qui en a résulté soulevaient des questions sur le pouvoir de marché de Nvidia et sur le fait de savoir si l’entreprise était "trop grande pour être tenue responsable".

"Les lois sur la concurrence existent pour empêcher ce type de concentration, où une entreprise est si dominante qu’un simple changement à sa tête menace l’épargne des ménages et l’économie dans son ensemble", a écrit Booker.

Les législateurs ont rapidement critiqué la réintégration de Huang et ont ouvert des enquêtes. Huang devrait comparaître devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants lors d’une séance à huis clos le 1er décembre, puis lors d’une audition publique de la commission bancaire du Sénat le 3 décembre.

La sous-commission chargée de la concurrence est compétente pour enquêter sur "la position dominante apparente de Nvidia, qui a conduit le gouvernement fédéral à considérer ses dirigeants comme indispensables à l’économie", a déclaré M. Booker dans sa lettre.