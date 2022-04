Nvidia: 'des solides perspectives' selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 17:19

(CercleFinance.com) - New Street Research a annoncé mercredi être passé à une recommandation d'achat sur Nvidia, jugeant 'attractive' la valorisation actuelle du titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant souligne que le multiple de valorisation relatif de Nvidia a chuté de 25% depuis les plus hauts du mois de novembre avec des signes d'essoufflement de la demande due au minage de cryptomonnaies



'Cela signifie que le risque associé aux cryptos devient plus visible, mieux intégré et moins significatif', estime-t-il dans l'étude.



'Les cryptomonnaies sont toujours susceptibles de provoquer un accès de faiblesse et une opportunité pour renforcer ses positions, mais elles ne représentent plus un motif suffisant pour éviter la valeur', ajoute l'analyste.



New Street met également en évidence les solides perspectives du groupe en ce qui concerne les centres de données et le niveau de croissance 'excellent' enregistré dans des métiers tels que les jeux vidéo ou la visualisation.