Nvidia: des analystes relèvent leurs objectifs sur le titre information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 16:08

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné plus de 20% hier après l'annonce de ses résultats et la diffusion de plusieurs analyses positives.



Wells Fargo réitère son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 320 à 450 dollars sur Nvidia, après la publication des résultats publiés par le fournisseur de processeurs graphiques programmables, accompagnés de perspectives largement saluées en Bourse.



'La dynamique haussière de Nvidia basée sur l'intelligence artificielle fournit une validation supplémentaire des principes clés de notre thèse', juge le broker, qui remonte ses prévisions de revenus et de BPA pour les exercices 2024 à 2026.



'Le marché des GPU pour centres de données est nettement plus important que prévu - les résultats de Nvidia nous laissent envisager une hausse de notre estimation actuellement d'environ 34 milliards de dollars d'ici 2027', précise-t-il.



Jefferies réitère également sa recommandation Achat sur le titre et relève son objectif de cours de 300 à 472$.



' Nous estimons qu'au deuxième trimestre 2023, les revenus de Nvidia dépasseront Intel et Advance Micro Device et CPU pour la première fois de l'histoire ', explique l'analyste.



Wedbush relève pour sa part sa recommandation de Neutre à Surperformance sur le titre et remonte son objectif de cours de 290 à 490$.



' L'ampleur de la croissance liée à l'IA impliquée par les perspectives de Nvidia a surpris tout le monde ', estime l'analyste.



En tant que tel, ' nos attentes concernant les revenus futurs augmentent, nos prévisions révisées pour l'exercice 2026 estiment désormais 67 milliards de dollars de ventes, en hausse de près de 50 % par rapport à nos prévisions précédentes de 45 milliards de dollars ', continue le broker.



Et de conclure que Nvidia ' devrait se négocier à environ 40 fois les bénéfices. Ce qui suggère un objectif de prix de 490 $. '