Nvidia démet Huang de ses fonctions de DG

Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, arrive au Capitole, à Washington, pour une réunion avec la commission bancaire du Sénat.

12 novembre (Reuters) - ‌Le conseil d'administration de ​Nvidia a démis Jensen Huang de ses fonctions ​de directeur général du groupe, ​après une ⁠enquête visant à déterminer ‌si le patron du géant technologique avait ​été ‌la cible d'une opération ⁠de services étrangers du renseignement.

Jensen Huang a reconnu ⁠plus ‌tôt ce mois-ci avoir ⁠été infidèle à ‌son épouse, ⁠après que le New York ⁠Times ‌a affirmé qu'il aurait ​entretenu ‌une relation avec une femme d'affaires chinoise ​ayant transmis des informations à ⁠Pékin, ces révélations ayant entraîné l'ouverture d'une enquête interne par Nvidia.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)