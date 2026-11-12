 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nvidia démet Huang de ses fonctions de DG
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:49

Ajouter Boursorama à vos sources

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O a démis Jensen Huang de ses fonctions de directeur général du groupe, après une enquête visant à déterminer si le patron du géant technologique avait été la cible d'une opération de services étrangers du renseignement.

Jensen Huang a reconnu plus tôt ce mois-ci avoir été infidèle à son épouse, après que le New York Times a affirmé qu'il aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin, ces révélations ayant entraîné l'ouverture d'une enquête interne par Nvidia.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

NVIDIA
161,9900 USD NASDAQ -6,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 348,77 +0,19%
Pétrole Brent
93,99 +1,65%
SOITEC
102,6 -5,31%
2CRSI
18,12 -3,41%
ADOCIA
4,256 -2,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank