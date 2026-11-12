Nvidia démet Huang de ses fonctions de DG

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O a démis Jensen Huang de ses fonctions de directeur général du groupe, après une enquête visant à déterminer si le patron du géant technologique avait été la cible d'une opération de services étrangers du renseignement.

Jensen Huang a reconnu plus tôt ce mois-ci avoir été infidèle à son épouse, après que le New York Times a affirmé qu'il aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin, ces révélations ayant entraîné l'ouverture d'une enquête interne par Nvidia.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)