Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: de nouveaux microservices pour l'IA personnalisée information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé mardi soir de nouveaux microservices d'inférence visant à dynamiser les modèles d'IA générative des entreprises grâce aux modèles Llama de Meta Platforms, qui sont disponibles en libre-service.



Le fabricant de puces explique que les entreprises comme les administrations vont désormais pouvoir créer des 'supermodèles' avec Nvidia AI Foundry en utilisant leurs propres données associées à des modèles Llama 3.1 et Nvidia Nemotron.



Ce nouveau service vise à répondre à la demande croissante pour des grands modèles de langage (LLM) personnalisés affichant des connaissances spécifiques permettant de développer des applications d'IA générative reflétant l'activité et la culture des sociétés.



Quelques groupes de premier plan comme Accenture, Aramco AT&T et Uber utilisent déjà ces nouveaux microservices afin de créer des modèles Llama 3.1 personnalisés.





Valeurs associées NVIDIA 116,31 USD NASDAQ -5,13%