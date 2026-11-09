Nvidia dans la tourmente, Jensen Huang rattrapé par une affaire d'espionnage chinois

Le conseil d'administration de Nvidia enquête pour déterminer si Jensen Huang a été la cible d'une opération d'espionnage chinoise, après les révélations sur sa liaison avec une femme d'affaires soupçonnée de liens avec Pékin. Si son maintien à la tête du géant des semi-conducteurs reste le scénario privilégié, les analystes s'inquiètent des conséquences politiques et boursières de cette affaire. Le titre perd plus de 5% en séance.

Nvidia traverse une zone de turbulences pour le moins inattendue. Le géant américain des semi-conducteurs a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête indépendante visant à déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été approché par les services de renseignement chinois. En cause, une liaison extraconjugale avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, un opérateur de centres de données basé à Singapour et important client de Nvidia.

Selon les révélations du New York Times, Megaspeed est soupçonné par les autorités américaines d'avoir facilité l'acheminement vers la Chine de puces d'intelligence artificielle soumises aux restrictions à l'exportation. L'entreprise entretiendrait également des liens avec les services de renseignement chinois.

Dans un message adressé à ses employés, Jensen Huang a reconnu son infidélité, assumant "l'entière responsabilité" de ses actes et présentant ses excuses à sa famille. Nvidia assure toutefois n'avoir aucune raison de penser que ses secrets industriels ou la sécurité nationale américaine aient été compromis.

L'affaire a néanmoins attiré l'attention du Congrès. Selon Wedbush, les présidents de trois commissions de la Chambre des représentants, chargées des questions chinoises, des affaires étrangères et du renseignement, ont demandé des explications sur les protocoles de protection contre l'espionnage mis en place par Nvidia.

Jensen Huang est-il vraiment irremplaçable ?

Pour Wall Street, la principale inquiétude concerne désormais l'avenir de Jensen Huang à la tête de Nvidia. Cofondateur de l'entreprise, le dirigeant est devenu le visage de la révolution de l'intelligence artificielle et reste personnellement impliqué dans les grandes orientations stratégiques du groupe.

Dans une note, Wedbush estime que les premières déclarations du conseil d'administration rendent peu probable une éviction du dirigeant. Un tel scénario constituerait néanmoins, selon le cabinet, "la pire issue possible" pour Nvidia, compte tenu du rôle central de Jensen Huang dans son développement et dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA.

Même constat chez Yorkville, où l'analyste Dan Yves considère Jensen Huang comme pratiquement irremplaçable. Selon lui, aucun membre de l'équipe dirigeante ne semble actuellement capable de lui succéder sans provoquer de rupture. Cette dépendance représente désormais un risque supplémentaire pour les actionnaires.

Yorkville privilégie toutefois le scénario d'un maintien à court terme, même si les conclusions de l'enquête pourraient changer la donne.

Un scandale qui pourrait coûter cher à Nvidia

Au-delà de son avenir personnel, Jensen Huang pourrait surtout voir son influence politique s'affaiblir. Wedbush estime que, quelle que soit l'issue de l'enquête, le dirigeant risque de perdre une partie de sa crédibilité auprès de Washington, notamment lorsqu'il défend les intérêts de Nvidia sur les exportations de puces et la réglementation de l'intelligence artificielle.

Yorkville redoute également une multiplication des enquêtes parlementaires et un durcissement des restrictions commerciales visant la Chine. Le scandale intervient en effet dans un contexte de rivalité technologique croissante entre Washington et Pékin, où les semi-conducteurs avancés constituent un enjeu stratégique majeur.

Malgré ces incertitudes, Yorkville maintient sa recommandation "Surperformance" sur Nvidia, avec un objectif de cours de 300 dollars. L'analyste reconnaît néanmoins que l'enquête pourrait continuer à peser sur le titre à court terme.