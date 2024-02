Nvidia conforte son assise, entre résultats explosifs et frénésie boursière

Une puce Nvidia (crédit photo : Adobe Stock / )

Le concepteur de puces électroniques a, comme à son habitude, dépassé les attentes des analystes au quatrième trimestre. D'excellentes perspectives se dessinent à moyen terme, selon son dirigeant Jensen Huang. Le titre gagne 14% dans les échanges d'avant-Bourse.

Les compteurs ont de nouveau explosé. Nvidia a fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes à la fois pour son quatrième trimestre et pour l'ensemble de son exercice fiscal 2023-2024, clos fin janvier. Entre novembre et janvier, le concepteur de puces a réalisé 22,1 milliards de dollars de ventes quand les analystes anticipaient en moyenne à 20,6 milliards. Une situation qui devient familière pour lui, alors que les trois trimestres précédents avaient déjà dépassé les attentes du consensus.

Résultat : l'année a été excellente, avec une croissance du chiffre d'affaires de 126% sur un an (60,9 milliards de dollars). Le bénéfice net par action a, lui, bondi de 288% (12,96 dollars par action, contre 3,34 dollars l'an passé). « Le calcul de haute-performance et l'intelligence artificielle générative ont atteint un point critique. La demande explose dans toutes les entreprises, industries et nations », a relevé le fondateur et PDG, Jensen Huang, affirmant que « les perspectives sont excellentes ».

Une pause forcée en Chine

L'entreprise a donc fait état, une nouvelle fois, d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre qui s'achèvera fin avril. Elle s'attend à ce que ses ventes s'élèvent à 24 milliards de dollars, quand le consensus établi par LSEG ressortait jusqu'ici à 22,2 milliards. Deux tendances tirent la croissance, selon Jensen Huang : la mise à niveau des serveurs et la construction par les sociétés de leur propre « usine d'IA » devant servir à traiter de grandes quantités de données. Un phénomène qui se reflète dans les chiffres du dernier trimestre, la division Centres de données ayant vu ses ventes progresser de 409% en variation annuelle et de 27% en variation séquentielle.

La demande pour les composants de Nvidia est telle que la société dit être contrainte d'arbitrer entre ses clients, souvent concurrents. « Nous faisons de notre mieux pour allouer équitablement et éviter les livraisons inutiles » quand un centre de données n'est pas prêt, a assuré Jensen Huang. Un seul obstacle freine le développement de l'entreprise : les restrictions imposées par l'administration américaine en matière d'exportation vers la Chine, qui a un temps été son premier marché. « Nous avons dû marquer une pause sur ce marché, pour reconfigurer nos produits », a reconnu le dirigeant, assurant que l'activité devrait néanmoins y reprendre « après le trimestre en cours ».

Les investisseurs ont vu dans les résultats et objectifs de la société une confirmation du fait que l'engouement autour de l'IA est amené à durer. Alors que le titre de Nvidia a gagné 40% depuis le début de l'année et 225% en un an, il bondit de 14% dans les échanges d'avant-Bourse. Le signe que la frénésie n'est pas près de s'arrêter.

