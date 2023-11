Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia: collaboration étendue avec AWS information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 12:56









(CercleFinance.com) - Amazon fait savoir que sa société Amazon Web Services, (AWS) va étendre sa collaboration stratégique avec Nvidia autour de l'infrastructure, les logiciels et les services les plus avancés afin de soutenir les innovations en intelligence artificielle (IA) générative des clients.



Les entreprises réuniront le meilleur des technologies de Nvidia et d'AWS, allant des tout derniers systèmes multi-noeuds de NVIDIA dotés de GPU de nouvelle génération, de processeurs (CPUs) et de logiciels d'IA, à la virtualisation et à la sécurité avancées du système Nitro d'AWS.



Cette collaboration élargie s'appuie sur une relation de longue date entre les deux partenaires.







Valeurs associées NVIDIA NASDAQ -0.87%