Nvidia: collaboration avec Nokia autour de l'IA et du RAN

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Nvidia visant à 'révolutionner l'avenir des solutions de réseau d'accès radio (RAN) prêtes pour l'IA'.



Cette collaboration, qui renforce encore l'approche anyRAN de Nokia, vise à positionner l'IA comme un élément fondamental pour transformer l'avenir du secteur des réseaux de télécommunications.



Nokia estime que ce partenariat devrait offrir une valeur supplémentaire aux utilisateurs finaux grâce à l'introduction de services innovants d'IA pour les télécommunications.



' L'apport de la puissance de l'informatique avancée de Nvidia à la plate-forme de Nokia fournira des solutions Cloud RAN plus performantes et économes en énergie', a commenté Ronnie Vasishta, vice-président senior des télécommunications chez Nvidia.





