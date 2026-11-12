Nvidia : Colette Kress prend l'intérim, mais qui succédera vraiment à Jensen Huang ?

La démission de Jensen Huang, officialisée jeudi, ouvre une période inédite pour Nvidia. Sa directrice financière Colette Kress assure désormais l'intérim, tandis que le conseil d'administration recherche un successeur permanent. Parmi les profils évoqués, l'ingénieur Ian Buck apparaît comme un candidat sérieux, mais plusieurs grands noms des semi-conducteurs pourraient également entrer dans la course.

Trente-trois ans avec le même patron, et soudain plus personne pour incarner l'empire. Coup de tonnerre dans la Silicon Valley ! Nvidia a officialisé jeudi la démission immédiate de Jensen Huang, son cofondateur et directeur général depuis 1993.

La directrice financière Colette Kress prend provisoirement les commandes, tandis qu'Harvey C. Jones devient le premier président du conseil d'administration du groupe. Une recherche de successeur permanent est désormais lancée, aussi bien en interne qu'à l'extérieur.

Le défi est considérable. Jensen Huang n'était pas seulement le visage de Nvidia. Il en définissait les orientations technologiques, entretenait des relations étroites avec les grands clients et participait personnellement à la coordination d'un immense écosystème industriel. En trente-trois ans, il a transformé un fabricant de processeurs graphiques en géant mondial de l'intelligence artificielle, jusqu'à faire de Nvidia la première capitalisation boursière mondiale.

Son successeur devra donc être à la fois stratège, ingénieur et négociateur. Plusieurs noms circulent déjà.

Colette Kress, la continuité avant tout

A 59 ans, Colette Kress connaît Nvidia mieux que presque personne. Arrivée en 2013 après des passages chez Microsoft, Cisco et Texas Instruments, elle a accompagné l'explosion des revenus du groupe et supervisé ses finances pendant toute la montée en puissance de l'intelligence artificielle.

Habituée des conférences de résultats aux côtés de Huang, elle constitue une figure rassurante pour les investisseurs. Sa nomination permet surtout d'assurer une transition immédiate sans bouleverser l'organisation.

Reste à savoir si elle pourrait s'installer durablement à la tête du groupe. Son expérience financière est un atout considérable, mais Nvidia a bâti sa domination sur des choix technologiques particulièrement audacieux. Le conseil pourrait donc privilégier à terme un profil davantage tourné vers l'ingénierie et les produits.

Ian Buck, l'architecte de CUDA en pole position

Ian Buck n'est pas un ingénieur comme les autres chez Nvidia. Arrivé en 2004, ce docteur de Stanford est à l'origine de CUDA, la plateforme logicielle qui a permis aux processeurs graphiques de dépasser leur usage initial pour devenir des outils incontournables du calcul et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cet écosystème constitue l'un des principaux avantages concurrentiels de Nvidia, rendant particulièrement coûteuse une migration vers les solutions concurrentes.

Mais Buck ne s'est pas cantonné à la recherche. Désormais vice-président du calcul hyperscale et haute performance, il supervise les produits matériels et logiciels d'IA destinés aux géants technologiques, en étroite collaboration avec Microsoft, Google, Amazon, Meta et OpenAI. Il a également conseillé la Maison-Blanche sur l'intelligence artificielle et témoigné devant le Congrès américain. Un profil qui associe expertise technologique, relations commerciales et connaissance des enjeux politiques.

Sa principale inconnue, qui n'est pas des moindres, concerne son expérience à la tête d'une entreprise de cette dimension. Être un architecte technologique exceptionnel ne garantit pas de savoir piloter un groupe pesant plusieurs milliers de milliards de dollars en Bourse.

Sur Polymarket, les investisseurs semblent néanmoins privilégier cette candidature. Ian Buck arrivait jeudi en tête avec 36% de probabilité implicite, devant Colette Kress à 23% et Rene Haas à 6%. Ces chiffres restent spéculatifs et ne préjugent pas du choix du conseil d'administration.

Ian Buck (36%) et Colette Kress (23%) en tête des pronostics pour succéder à Jensen Huang à la direction de Nvidia, selon les probabilités implicites du marché prédictif Polymarket au 12 novembre 2026.

Rene Haas et Johny Srouji, les pistes extérieures

Le nom de Rene Haas, directeur général d'Arm, revient régulièrement. Ancien cadre de Nvidia, il connaît la culture du groupe et possède une expérience de direction générale que Buck n'a pas. Il maîtrise également les relations complexes entre concepteurs de puces, fournisseurs et grands groupes technologiques.

Un autre profil attire l'attention, celui de Johny Srouji, responsable de l'ingénierie matérielle d'Apple. Architecte de la stratégie Apple Silicon, il a contribué à transformer Apple en l'un des concepteurs de processeurs les plus performants du secteur. Son expertise industrielle et sa capacité à mener des programmes technologiques de grande ampleur en font un candidat crédible sur le papier.

Mais ces deux hommes occupent déjà des fonctions stratégiques. Les attirer chez Nvidia serait loin d'être évident, sans compter qu'aucun des deux n'a publiquement manifesté son intérêt pour le poste.

D'autres noms circulent, notamment Jeff Fisher, vétéran de Nvidia, ou Bryan Catanzaro, responsable de la recherche appliquée en deep learning. Les enfants de Jensen Huang, Madison et Spencer, tous deux employés du groupe, ont également été évoqués, sans qu'aucun élément ne permette d'en faire des candidats privilégiés.

Bloomberg évoque également Matt Garman, patron d'Amazon Web Services (AWS), Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, et Amin Vahdat, responsable des infrastructures IA chez Google. Trois profils aux compétences complémentaires, entre gestion des grands centres de données, production de semi-conducteurs et conception d'accélérateurs.

Un poste, deux métiers ?

Le véritable dilemme du conseil d'administration est peut-être là. Faut-il choisir un dirigeant capable de rassurer immédiatement les marchés ou un visionnaire capable de prolonger l'avance technologique de Nvidia sur la prochaine décennie ?

Une solution intermédiaire pourrait émerger. Armina Rosenberg, cofondatrice de Minotaur Capital, évoquait auprès de Reuters l'hypothèse d'une direction associant Colette Kress, chargée de stabiliser l'entreprise et ses finances, à un responsable technologique comme Ian Buck.

Cette organisation aurait le mérite de répartir les responsabilités autrefois concentrées entre les mains de Jensen Huang. Elle reste néanmoins hypothétique.

La nouvelle direction devra aussi préserver les relations avec les hyperscalers, les partenaires industriels comme TSMC et les investisseurs qui financent l'expansion des infrastructures d'IA.

Nvidia dispose des technologies, des équipes et des ressources nécessaires pour poursuivre sa croissance. Ce qu'elle doit désormais retrouver, c'est une direction capable de maintenir son avance dans un secteur où chaque génération de produits peut redistribuer les cartes.

Remplacer quelqu'un comme Jensen Huang ressemble au défi d'une vie pour le conseil d'administration de Nvidia. Et le calendrier ne laisse guère de répit. Le groupe publiera ses résultats trimestriels le 17 novembre, une première occasion pour Colette Kress de rassurer les investisseurs et, probablement, de répondre aux questions sur la succession.