Nvidia chute, son patron rattrapé par une liaison avec une espionne présumée

L'action Nvidia NVDA.O a reculé lundi après qu'une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère a remis en question son avenir au sein du fabricant de puces d'IA.

Cette enquête interne fait suite à un article de presse selon lequel M. Huang entretenait une relation étroite avec une femme d'affaires chinoise qui aurait transmis des informations à Pékin. M. Huang a déclaré aux employés de Nvidia qu'il avait été infidèle à son épouse, sans toutefois révéler les détails de cette relation.

Cette enquête, annoncée dimanche, a braqué les projecteurs sur l'avenir de M. Huang, âgé de 63 ans, compte tenu du statut de Nvidia en tant que fabricant de puces le plus valorisé au monde et du rôle de son directeur général en tant que principal artisan du boom de l'IA.

Vêtu d'une veste en cuir, Huang jouit d'un statut de rock star à l'échelle mondiale, en particulier en Asie, où il se mêle souvent librement à ses fans, prenant des selfies et signant des autographes pour ses fidèles admirateurs.

Il est le cinquième actionnaire de Nvidia, avec une participation d'environ 3,6 % selon les données de LSEG, et exerce un contrôle étroit sur l'entreprise grâce à une structure hiérarchique exceptionnellement horizontale, dans laquelle des dizaines de cadres lui rendent directement compte.

Mais contrairement à Meta Platforms META.O ou à SpaceX SPCX.O , Nvidia ne dispose pas d'actions à double classe qui conféreraient à son cofondateur un contrôle majoritaire des droits de vote.

Les répercussions de l'enquête se sont étendues à la Corée du Sud, où Madison Huang, la fille de Huang et cadre chez Nvidia, a annulé une visite prévue à Séoul pour une conférence Nvidia qui devait débuter lundi, selon les entreprises qu'elle devait rencontrer.

Les actions de Nvidia ont limité leurs pertes, passant d'une chute de 8 % à une baisse actuelle de 6 %, prolongeant ainsi la vague de ventes de la semaine dernière et poussant le titre vers de nouveaux plus bas depuis plusieurs mois. Aux niveaux actuels, le fabricant de puces perdrait plus de 280 milliards de dollars en valeur par rapport à son dernier cours de clôture.

Le fabricant de puces a déclaré que son conseil d'administration avait confiance en M. Huang. Les analystes ont reconnu l'incertitude entourant la succession, mais la plupart ne s'attendent pas à ce que l'enquête aboutisse à la démission du directeur général de longue date.

« Le risque lié à la personne clé est énorme, puisque Jensen a cofondé Nvidia, mis en place l'écosystème CUDA qui constitue son avantage concurrentiel et entretient personnellement des relations avec les plus grands clients du secteur de l'IA et les gouvernements », a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que M. Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne dirigeante sans lien de parenté avec lui de la société Megaspeed, basée à Singapour, sur laquelle les autorités américaines ont enquêté et conclu qu'elle était un agent des services de renseignement chinois.

« Ce qu'on appelle le "récit de l'espion chinois" n'est qu'une accusation sans fondement, une calomnie et une campagne de dénigrement », a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, aux journalistes à Pékin.

Megaspeed n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi, jour férié à Singapour.

Alice Huang n'avait pas répondu au New York Times le mois dernier lorsque celui-ci avait révélé pour la première fois sa relation avec Huang, et Reuters n'a pas pu déterminer où elle se trouvait lundi pour obtenir ses commentaires.

LES PARTENAIRES ASIATIQUES NE SONT PAS AFFECTÉS

Les actions des principaux fournisseurs asiatiques de puces de Nvidia ont rebondi lundi après la vague de ventes de la semaine dernière sur les titres liés à l'IA: TSMC 2330.TW a clôturé en hausse de 4,7 %, tandis que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix ont terminé respectivement en hausse de 0,6 % et 0,4 %.

Certaines personnalités se sont exprimées au sujet des aveux de Huang. L'investisseur milliardaire Bill Ackman, fondateur de Pershing Square Capital Management, a déclaré sur X que le directeur général de Nvidia était un « être humain incroyable », mais que si « il s'agit effectivement de plus qu'une simple liaison, alors c'est évidemment un véritable problème ».

« J'espère qu'il s'agit simplement d'une aventure, et non d'un risque pour notre sécurité nationale », a-t-il ajouté.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk , a commenté « Je suis d'accord » sous un message de Shaun Maguire, associé chez Sequoia, qui affirmait que M. Huang avait « fait quelque chose d'incroyablement stupide », ce qui était « mauvais pour les États-Unis », mais que « Jensen est irremplaçable pour le leadership américain en matière d'IA ».

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il n'avait pas parlé à Huang de ces allégations, mais l'a qualifié de « personne formidable » . « J'espère que tout va bien. Il a fait un travail incroyable », a-t-il ajouté.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il aurait dû donner suite aux informations des services de renseignement lorsqu'il en avait été informé, Trump a répondu: « Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un homme honorable. Je pense qu'il a probablement une excuse à cela. Il faut l'écouter. »

Le New York Times a rapporté que Trump avait été informé des conclusions des services de renseignement il y a environ un an et qu'il avait choisi de ne rien faire de ces informations.

VISITE ANNULÉE

Madison Huang avait initialement prévu de se rendre dans la start-up sud-coréenne spécialisée dans l'IA Rebellions et d'animer une séance de questions-réponses avec Kakao Mobility. Rebellions a indiqué que ces événements avaient été annulés en raison de « circonstances internes inévitables chez Nvidia ».

Le « Nvidia AI Day Seoul », un événement de deux jours qui devait rassembler environ 2 000 participants pour discuter de l'IA physique, de l'IA agentique et des infrastructures, se déroulera comme prévu, selon les médias sud-coréens. Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon des analystes, une enquête ou un examen interne prolongé pourrait retarder les décisions d'investissement ou les lancements de produits de Nvidia, ce qui aurait des répercussions plus larges sur le secteur des semi-conducteurs.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a déclaré que les concurrents de Nvidia, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , pourraient attirer davantage l'attention à court terme, ce qui pourrait placer Samsung, qui entretient des liens commerciaux étroits avec AMD, sous les feux de la rampe.

Il a toutefois ajouté que les produits de Nvidia seraient difficiles à remplacer, ce qui limiterait l'impact potentiel, même si les livraisons vers la Chine pourraient subir de nouveaux retards en fonction de l'évolution de la situation.

Le vice-ministre sud-coréen des Sciences a déclaré lundi que le gouvernement ne s'attendait à aucune perturbation des livraisons prévues de processeurs graphiques Nvidia , malgré les difficultés auxquelles l'entreprise est actuellement confrontée.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Heekyong Yang, Kyu-seok Shim et Tom Westbrook