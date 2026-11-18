Nvidia NVDA.O a cessé de livrer ses puissantes puces d’intelligence artificielle à la Chine, a déclaré sa directrice générale par intérim, ce qui soulève des doutes quant à l’avenir d’un accord de licence négocié entre Washington et Pékin.

Colette Kress, qui a remplacé Jensen Huang après sa démission la semaine dernière , a déclaré mardi lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers que le fabricant américain de puces avait vendu à la Chine pour 2,4 milliards de dollars (2,19 milliards d'euros) de produits de centres de données de la génération Hopper sous licence au cours du trimestre clos le 25 octobre.

Elle a toutefois précisé qu’aucune nouvelle livraison n’était prévue pour le moment.

"Nos prévisions ne comprennent aucun produit de centre de données Hopper sous licence, et nous ne livrons plus de produits de centre de données Hopper sous licence à la Chine", a déclaré Colette Kress.

Elle n’a pas expliqué pourquoi Nvidia avait cessé d’expédier ces processeurs, ni si cette interruption serait définitive.

La gamme Hopper comprend le H200, un processeur puissant utilisé pour l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA avancés.

Les États-Unis ont instauré des contrôles à l’exportation sur ces puces en 2022, puis ont restreint l’accès de la Chine à celles-ci.

À la suite d’un sommet avec le président chinois Xi Jinping l’année dernière, le président américain Donald Trump a toutefois déclaré qu’il autoriserait les ventes de H200 à des clients chinois agréés.

TRUMP A ASSOUPLI LES RESTRICTIONS À L’EXPORTATION

Les États-Unis ont assoupli leur politique d’octroi de licences pour les puces H200 en janvier, permettant que les demandes d’exportation soient examinées au cas par cas, sous réserve de conditions de sécurité.

Cette décision faisait suite à des mois de lobbying de la part de Jensen Huang, qui a démissionné après avoir été accusé d’avoir eu des relations extraconjugales avec une espionne chinoise présumée et deux employées de Nvidia.

Les puces H200 sont fabriquées pour Nvidia à Taïwan par TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat. L’accord sur les exportations vers la Chine imposait également un droit de douane de 25 % sur les puces éligibles importées aux États-Unis avant leur expédition vers la Chine.

Washington a autorisé la vente de puces H200 à dix entreprises chinoises, dont Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance, propriétaire de TikTok, selon des informations précédentes de Reuters.

Pékin a toutefois restreint depuis les importations de H200, cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la technologie américaine alors même que les entreprises chinoises sont confrontées à une demande croissante en puissance de calcul pour l’IA.

Reuters a rapporté au début du mois qu’environ 600.000 puces H200 étaient stockées à Hong Kong en attente d’être expédiées vers la Chine continentale, Pékin ayant refusé d’autoriser des importations à grande échelle.

Plusieurs grandes entreprises chinoises du secteur de l'internet avaient chacune obtenu environ 10.000 puces H200 au cours des derniers mois, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier.

(Par Eduardo Baptista à Shenzhen; Version française Matthieu Huchet)