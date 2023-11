Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia: BPA ajusté trimestriel en hausse de 593% information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé mardi soir un BPA ajusté de 4,02 $ au titre de son 3e trimestre comptable, un chiffre en hausse de 593% par rapport à la même période un an plus tôt (0,58$). Dans le même temps, le bénéfice net ajusté ressort à 10 milliards de dollars, en hausse de 588% sur douze mois.



Le spécialiste de l'IA a vu son chiffre d'affaires ajusté trimestriel plus que tripler (+206%) pour atteindre 18,1 milliards de dollars, avec une marge brute ajustée de 75% (en hausse de 18,9 points).



Le bénéfice d'exploitation ajusté ressort quant à lui à 11,5 milliards de dollars (+652%) pour des dépenses opérationnelles qui n'ont progressé 'que' de 13%, à 2 milliards de dollars.



' Notre forte croissance reflète la transition de la vaste plateforme industrielle du calcul généraliste vers le calcul accéléré et l'IA générative ', a déclaré Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia.



' Les grandes startups de modèles linguistiques, les sociétés Internet grand public et les fournisseurs mondiaux de services cloud ont été les premiers à se lancer. L'ère de l'IA générative décolle ', a-t-il ajouté.



Pour le 4e trimestre de son exercice fiscal, Nvidia cible un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars (avec une marge d'erreur de 2%, en plus ou en moins) et une marge brute ajusté de 75,5%.





