Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: BPA ajusté trimestriel en hausse de... 486% ! information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - Nvidia publie un chiffre d'affaires ajusté de 22,1 Mds$ au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal 2024 (soit la période de trois mois s'étant achevée le 28 janvier 2024), en hausse annuelle de 265% et de +22% par rapport au trimestre précédent.



La marge brute ajustée atteint 76,7%, en hausse de 10,6 pts en un an.



Nvidia enregistre un bénéfice net ajusté de 12,8 Mds$, en hausse de 491% en douze mois, laissant apparaître un BPA ajusté trimestriel de 5,16$ (+486%).



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA ajusté de Nvidia ressort à 60,9 Mds$ (+126%), avec une marge brute ajustée de 73,8% (+14,6 pts). Le bénéfice net ajusté s'établit à 32,3 Mds$ (+286%) pour un BPA ajusté de 12,96$ (+288%).



' L'informatique accélérée et l'IA générative ont atteint un point critique. La demande augmente partout dans le monde, au sein des entreprises, des secteurs et des pays ', a commenté Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA.



Pour le 1er trimestre de son exercice 2025, Nvidia table sur un CA de 24 Mds$ (à 2% près).





Valeurs associées NVIDIA NASDAQ -2.85%