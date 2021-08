Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : BPA ajusté presque doublé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) presque doublé (+92%) à 2,62 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 1,04 dollar par action, et un profit opérationnel ajusté doublé (+103%) à 3,07 milliards. Le fournisseur de processeurs graphiques programmables a enregistré une progression de 68% de ses revenus, à 6,51 milliards de dollars, et a aussi profité d'une marge brute ajustée améliorée de 70 points de base à 66,7%. Pour le trimestre en cours, Nvidia déclare anticiper un chiffre d'affaires de 6,80 milliards de dollars, à plus ou moins 2% près, ainsi qu'une marge brute ajustée de 67%, à plus ou moins 50 points de base près.

Valeurs associées NVIDIA NASDAQ -2.15%