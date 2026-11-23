** L'action Nvidia progresse de 28,9 % à 161,90 dollars
** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis novembre 2016
** Le fabricant de puces réintègre Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat
** Jensen Huang avait démissionné le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales , dont une avec une espionne chinoise présumée
** Sur 65 courtiers, 48 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 15 "conserver" et 2 "vendre" ou moins; le cours cible médian est de 233,50 $ – données LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 13,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 5,1 % pour l'indice S&P 500 .SPX(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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