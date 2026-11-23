Nvidia bondit après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général

** L'action Nvidia progresse de 28,9 % à 161,90 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis novembre 2016

** Le fabricant de puces réintègre Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat

** Jensen Huang avait démissionné le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales , dont une avec une espionne chinoise présumée

** Sur 65 courtiers, 48 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 15 "conserver" et 2 "vendre" ou moins; le cours cible médian est de 233,50 $ – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 13,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 5,1 % pour l'indice S&P 500 .SPX