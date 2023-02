Nvidia: baisse d'un tiers du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 13:27

(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en baisse de 35% à 2,17 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, soit 88 cents par action, et un profit opérationnel ajusté en recul de 40% à 2,22 milliards.



Le fournisseur de processeurs graphiques programmables a vu sa marge brute ajustée reculer de 0,9 point à 66,1% et a enregistré un repli de 21% de ses revenus à 6,05 milliards de dollars, toujours plombés par ses activités jeux et visualisation professionnelle.



'L'IA (intelligence artificielle) se situe à un point d'inflexion, se préparant à une large adoption dans tous les secteurs', met néanmoins en avant son fondateur et CEO Jensen Huang, ajoutant que l'activité jeux 'se remet du ralentissement postpandémique'.



En termes de perspectives pour le trimestre en cours, Nvidia anticipe un chiffre d'affaires de 6,50 milliards de dollars, à plus ou moins 2% près, ainsi qu'une marge brute ajustée de 66,5%, à plus ou moins 50 points de base près.