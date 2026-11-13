Nvidia aurait approché Rene Haas, patron d'Arm, pour succéder à Jensen Huang

Nvidia aurait engagé des discussions avec Rene Haas, directeur général d'Arm Holdings, dans le cadre de la recherche d'un successeur à Jensen Huang, selon le Financial Times. Cette démarche interviendrait après la démission du cofondateur de Nvidia, sur fond de révélations concernant sa vie privée et de soupçons de liens entre l'une de ses anciennes partenaires et les services de renseignement chinois. Après plus de trente ans à la tête du groupe, son départ ouvre une période d'incertitude pour le leader mondial des processeurs d'intelligence artificielle. Colette Kress, jusqu'ici directrice financière, assure provisoirement la direction générale.

Rene Haas apparaît comme un candidat crédible en raison de son expérience dans les semi-conducteurs et de sa connaissance de Nvidia, où il a travaillé pendant sept ans avant de rejoindre Arm en 2013. Directeur général du concepteur britannique depuis 2022, il a notamment supervisé son introduction au Nasdaq en 2023 et son expansion au-delà des smartphones, notamment dans les ordinateurs. Selon le Financial Times, il figure toutefois parmi plusieurs profils étudiés, sans garantie qu'une offre formelle lui soit adressée. Arm a refusé de commenter ces informations, tandis que Nvidia n'a pas immédiatement réagi. Vendredi, l'action Arm reculait encore de plus de 5%, contre une baisse supérieure à 3% pour Nvidia. Cette succession pourrait également conduire à une gouvernance moins centralisée, alors que le groupe fait face à un renforcement potentiel des restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine.

Plusieurs autres dirigeants sont évoqués pour prendre la tête de Nvidia. En interne, Colette Kress pourrait incarner la continuité financière, tandis qu'Ian Buck, figure majeure du développement de CUDA, apporterait une expertise technologique approfondie. Parmi les candidats extérieurs potentiels figurent Lisa Su, directrice générale d'AMD, Sanjay Mehrotra de Micron, Matt Murphy de Marvell et Johny Srouji, responsable des technologies matérielles d'Apple. Le nom de l'ancien patron d'Apple, Tim Cook, aurait également été avancé par Donald Trump. Le conseil d'administration devra arbitrer entre expérience industrielle, maîtrise technologique et capacité à gérer les enjeux géopolitiques. Cette décision sera déterminante pour préserver la domination de Nvidia dans l'intelligence artificielle et rassurer les investisseurs sur sa capacité à poursuivre sa croissance sans son dirigeant historique.